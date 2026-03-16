“Petro y Cepeda llevan rabia, confrontación y resentimiento”: Fajardo sobre polémica por Antioquia
El candidato presidencial señaló al presidente de la República y al también candidato de tener “una ceguera ideológica”
El candidato presidencial Sergio Fajardo se pronunció sobre la polémica por las declaraciones del también candidato Iván Cepeda frente al departamento de Antioquia, a quien señaló de ser “cuna de la parapolítica, de la narco economía y del terrorismo de Estado”.
En primer lugar, Fajardo recordó que fue gobernador de Antioquia, por lo que consideró que estas palabras del aspirante del Pacto Histórico, y las del presidente Gustavo Petro, desconocen la historia del departamento.
“Con su ceguera ideológica trivializan lo que ha significado la construcción de la cultura antioqueña, minimizan los sentidos que le da Antioquia a su desarrollo, se burlan de lo que se ha construido y, de esa manera, llevan rabia y confrontación, resentimiento”, señaló.
También cuestionó el discurso del candidato Cepeda y del jefe de Estado en torno a la construcción de paz, y advirtió que las palabras sobre el pueblo antioqueño no ayudan a sanar viejas heridas.
“Antioquia puede contribuir y siempre ha contribuido al desarrollo de nuestro país, pero de esa manera, como lo han hecho, hacen daño, llevan resentimiento, llevan rencor, llevan rabias, no construyen, destruyen y ese daño que están haciendo hoy no tiene ninguna justificación”, recalcó.
En ese contexto, reiteró la necesidad de romper con los extremos políticos y la confrontación, además de construir y avanzar sin mirar atrás.
