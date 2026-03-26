“Solo quien vive el dolor y el sufrimiento sabe por qué elige la eutanasia”: Testimonio

Vuelve a retomarse el debate de la eutanasia en el mundo luego que Neolia Castillo, una joven de 25 años en España, que tras una larga batalla legal el Tribunal de Estrasburgo ratificó que su sufrimiento psíquico y físico constante es imposible de aliviar y por ello le validó el acceso a la eutanasia.

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La eutanasia está programada para este jueves, a las 6:00 de la tarde (hora España) y ha puesto de manifiesto profundas divisiones sobre la aplicación de la ley de eutanasia y la atención a la salud mental.

En el marco de este hecho, en 6AM W de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo habló con Adriana Torres quien contó detalles del caso de su esposo quien recibió la eutanasia.

“Mi caso fue con mi esposo, Nelson Lozano. Él se le descubrió un cáncer en etapa cuatro. Desde un inicio, él manifestó que iba a luchar hasta donde ya su cuerpo no le diera más, ahí sí pedía la eutanasia. Respectivamente, así luchamos. Trece meses con trece días que fue el día que se le realizó la eutanasia a mi esposo.

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Él, cuando ya vio que no podía más, que en lugar de mejorar cada día era peor, le manifestó al doctor que ya estaba cansado, que se sentía súper mal que, por favor, él quería acceder a la eutanasia, del cual nos guiaron los pasos a seguir. Se hizo todo, respectivamente, en la norma legal. La EPS nunca se opuso, fue algo que estuvo entre los tiempos legales”, contó Adriana Torres en este caso

¿Estuvo de acuerdo con la decisión de la eutanasia?

Adriana Torres al contar su caso indicó que, “siempre le dije a él que no estaba de acuerdo, pero aceptaba la decisión que él tomaba, ya que solo quien lo vive es quien siente el dolor, el sufrimiento. Y yo que lo viví con él en parte, no sentí su dolor, pero sí lo que él veía como se sentía y la impotencia que uno siente al no poder hacer nada para ayudarles”, puntualizó Torres.

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