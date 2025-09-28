Los dolores que yo siento no los sienten en sanidad, mujer en Armenia solicitará la eutanasia

Armenia

En el Quindío, una mujer que padece una grave enfermedad solicitará que se aplique la eutanasia porque no soporta los dolores y la mala prestación del servicio de sanidad de la Policía.

La historia es de Estela Gómez Ángel, que vive en el barrio Bosques de Pinares al sur de Armenia y es usuaria del sistema de salud de la policía y ella narró lo que está viviendo y porque decidió solicitar la muerte asistida.

La mujer relató “Mi nombre es Estela Gómez Ángel, tengo 65 años y lo que pasa es que yo voy para 3 años padeciendo una enfermedad en la cual llevo 17 meses de operada en Bogotá, me hicieron una cirugía y tengo que estar viajando a Bogotá, me han mandado cantidad de exámenes, estoy con la nutricionista y tengo que estar tomando glucerna porque he rebajado 32 kg de peso, por eso tomo la decisión de solicitar la eutanasia porque estoy incomodando mi familia y aparte de eso los dolores que yo siento no los sienten en sanidad, cuando yo voy y me quedo las horas allá esperando que me autoricen lo procedimientos”

“Desde febrero que me mandaron una gammagrafía pulmonar con perfusión y ventilación, me lo envió cardiología, me la vienen a autorizar como en mayo y me la mandan por Manizales, pero no ha sido posible que agende la cita para el procedimiento”

Además, añadió “hace 8 días me hicieron una gastroduodenoscopia, tengo las muestras desde hace 8 días, mi esposo fue y la radicó el lunes porque había que radicarla, con este tiempo se van a dañar estos órganos, con ese examen perdí hasta la voz, no puede escuchar, me vio el internista. Él dice que también puede ser la sangre que estoy vomitando puede ser del pulmón, entonces, por eso también tomé la decisión de solicitar eutanasia”

El veedor de salud de sanidad, Carlos Arturo López que ha dado a conocer la denuncia indicó “tristemente esta es la realidad nuestra. La viceministra hace dos días nos dice que están haciendo un plan hace 6 meses que de pronto el próximo año y esto es lo que dicen los usuarios y por eso toman las decisiones tan tristes como de pedir la eutanasia, por el abandono al que la somete el sistema de salud de la Policía Nacional y la Fuerza Militar