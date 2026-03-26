El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No es digna la vida que le queda”: Asociación Derecho a Morir Dignamente por eutanasia a Noelia

Gloria Cantarell, vicepresidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, dialogó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, acerca del caso de Noelia Castillo, una joven española que recibe su eutanasia este jueves luego de un largo proceso legal.

Vea aquí: Eutanasia de Noelia Castillo: abogado de la familia alega que no se cumplen requisitos médicos

Noelia quedó parapléjica y batalló legalmente para recibir la eutanasia, a pesar de que sus padres no estaban de acuerdo. A propósito, Cantarell indicó que la decisión de la joven está basada en un “tormento psiquiátrico que no tiene solución”.

“Que la vida por delante que tiene ella no la quiere vivir porque es un sufrimiento constante, no es vida digna lo que le queda. Ella está ingresada en un centro, donde tierne que vivir y necesita ayuda para muchas cosas”, dijo.

Temas psicológicos

Ante los cuestionamientos de que con el caso de Noelia se siente un precedente para que temas psicológicos sean una manera para acceder a la eutanasia, Cantarell aclaró que no se trata de cualquier problema, sino son específicos.

“La ley es estricta, tiene que ser un sufrimiento psiquiátrico, no puede ser una depresión porque los dejó la pareja”, comentó.

Escuche la entrevista completa aquí: