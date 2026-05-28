“Puede ser que Trump esté contento con lo que está haciendo Delcy”: Whitaker, exembajador de EE.UU.

Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos, habló en 6AMW con Julio Sánchez Cristo, sobre lo dicho por el Associated Press, en relación a que el presidente Trump y su Gobierno le ha dicho a los fiscales que ya no molesten más a Delcy Rodríguez.

“Eso es un involucramiento muy inusual en términos históricos que el Ejecutivo no debe y no ha se metido en procesos judiciales. Es muy inusual, pero es común en la administración Trump”, dijo.

Whittaker, quien también trabajó en la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela durante los años más complejos del chavismo, afirmó que esto también puede ser una muestra de que Trumpp está contento con lo que ha hecho Delcy.

“Es otra indicación más que el gobierno del presidente Trump está muy contento con lo que está haciendo Delcy Rodríguez y no quiere causarle más problemas”, afirmó.

El diplomático sostuvo que, a su juicio, los Rodríguez estarían consolidando poder dentro del régimen venezolano, en medio de las divisiones internas del chavismo. Incluso planteó que la entrega de Alex Saab a Estados Unidos pudo haber respondido a esas disputas.

“A apariencias, los Rodríguez están consolidando su poder”, señaló. Y agregó que Saab estaba “muy asociado con Nicolás Maduro y su facción del bolivarianismo”, mientras que Diosdado Cabello representaría otro sector dentro del oficialismo.

Además, recordó que hace dos décadas aún se hablaba de un proyecto revolucionario impulsado por Hugo Chávez, pero sostuvo que hoy la realidad es distinta.

“Desde hace muchos años, el régimen en Venezuela se ha convertido en algo más de corrupción. Son unos bandidos”, dijo. Según explicó, más allá de quién encabece el gobierno, “la naturaleza en sí de un gobierno de bandidos no ha cambiado”.

Incluso, reveló que, en la práctica, Washington ha encontrado una relación funcional con Caracas, especialmente en temas petroleros.

“En lo de petróleo, lo que es lo más importante, es obvio para ellos, ellos están recibiendo lo que quieren”, afirmó. Según explicó, “los ingresos van a una cuenta controlada por Estados Unidos” y eso resulta “muy conveniente para el gobierno actual”.