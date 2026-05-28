Cese al fuego en el que siguen hostilidades de Israel: director regional para Medio Oriente de IFRC

En los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo de Caracol Radio, habló Christian Cortez Cardoza, director regional para Oriente Medio y el Norte de África (MENA) en la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC), quien se refirió a los nuevos ataques que ha lanzado Israel en el sus del Líbano, pese al alto el fuego .

“Es un cese al fuego en el que siguen las hostilidades del lado de Israel”

En esa línea, Cortez en su primera intervención aseveró que “es increíble y extremadamente imposible de pensar que teniendo un cese al fuego haya el número de personas muertas y heridas. Más de 3.900 personas en las últimas semanas han muerto o han sido heridas durante el periodo del cese al fuego”.

“El día de ayer más de 40 personas, entre niños y mujeres han sido las fatalidades”, detalló.

Y, así, enfatizó en que “es impresionante lo que está pasando”, ya que, según dijo, “es imposible de creer y pensar que es un cese al fuego en el que al final del día continúan las hostilidades del lado de Israel”.

¿Cómo viven las personas afectadas por el conflicto en el Líbano?

Por otro lado, Cortez Cardoza explicó cómo es el día a día de las personas en el Líbano que se han visto afectados por esta incursión bélica en Medio Oriente.

“Cuando pueden volver a sus hogares, las personas mantienen permanentemente una maleta y una bolsa para poder salir nuevamente. El día de ayer más de 160.000 personas en la ciudad de Tiro, del sur de Líbano, fueron informadas de tener que salir y han sido desplazadas. Hasta ahora tenemos un millón y medio de personas desplazadas y el día de ayer se ha incrementado con un 10% más de personas que han tenido que serlo”, narró.

Y sentenció comentando que el día a día en esa región “es muy complicado por la sencilla razón de que los servicios básicos no se pueden brindar. Hay interrupción de educación, varios meses sin escuelas y centros de salud afectados y destruidos”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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