Hoy se aplicará la primera eutanasia en el Huila a docente con cáncer terminal

El docente Nelson Fernando Lozano Santana, de 51 años, recibirá hoy la eutanasia tras cumplir los protocolos legales y médicos. Foto referencia. / rawpixel.com / Chanikarn Thongsu

Tras una dura pelea jurídica, el docente Nelson Fernando Lozano Santana recibirá este viernes 13 de febrero la eutanasia, convirtiéndose en el primer caso registrado en el departamento del Huila. El educador, residente en Campoalegre, padece un cáncer devastador, considerado terminal y sin tratamiento disponible.

El secretario de Salud departamental, César Germán Roa Trujillo, confirmó a Caracol Radio Neiva, que el paciente solicitó el procedimiento amparado en la Ley de Muerte Digna y que todos los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud se han cumplido rigurosamente, incluyendo la evaluación de un comité de muerte digna y el acompañamiento familiar, psicológico y psiquiátrico.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) confirmó que el procedimiento se realizará hoy, luego de surtirse todos los trámites médicos y legales.

“Además del derecho fundamental a la salud, existe el derecho a la muerte digna, y es competencia de la Secretaría garantizar que este ciudadano pueda ejercerlo de manera segura y reglamentada”, señaló el funcionario.

El secretario de Salud del Huila, César Germán Roa Trujillo, indicó además que el docente, en medio de su proceso, ha manifestado que “siente que Dios lo está llamando”, reiterando que se trata de una decisión personal amparada en el derecho a morir dignamente.

Este primer caso marca un hito en el Huila y refleja los avances de las instituciones de salud en la atención a pacientes oncológicos y crónicos que recurren a este procedimiento en cumplimiento de la Resolución 971 de 2021 del Ministerio de Salud.