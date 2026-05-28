“Aquí hemos hecho equipo entre distintos”: Oviedo responde a críticas de Daniel Briceño

Juan Daniel Oviedo y Daniel Briceño hablaron en 6AM W de Caracol Radio. / Foto: Suministrada

En los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio, la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, y el representante electo del Centro Democrático, Daniel Briceño, se refirieron a la polémica generada por un video en el que el congresista aseguró que “todo iba bien en la campaña de Paloma Valencia hasta que llegó Juan Daniel Oviedo”.

Frente a esto, Oviedo aseguró que habló previamente con Briceño y defendió el trabajo conjunto que han realizado dentro de la campaña presidencial: “Daniel y yo queremos lo mismo. Queremos que Paloma sea la primera mujer presidenta de Colombia”.

El candidato vicepresidencial insistió en que la coalición ha buscado unir sectores distintos y aseguró que las diferencias políticas no impiden trabajar juntos.

“Aquí hemos hecho un equipo entre distintos”, dijo.

Sin embargo, Daniel Briceño reiteró que desde el principio manifestó reparos frente a la designación de Oviedo como fórmula vicepresidencial y explicó que sus críticas estaban relacionadas con el impacto que eso tuvo sobre el llamado “voto duro” del Centro Democrático.

“Estamos hablando del efecto que tuvo la llegada de Juan Daniel sobre un grupo que se llama ‘voto duro’ dentro del Centro Democrático”, señaló.

El representante electo también reconoció públicamente las diferencias ideológicas que mantiene con Oviedo: “Juan Daniel y yo tenemos diferencias ideológicas gigantescas, gigantescas”.

A pesar de eso, Briceño aseguró que ha respaldado la campaña recorriendo distintas regiones del país junto a la candidatura de Paloma Valencia: “Yo me fui por todo el país volanteando por Paloma y Juan Daniel”.

Además, Briceño advirtió que el principal riesgo para la derecha es profundizar las divisiones internas de cara a una eventual segunda vuelta presidencial.

“Aquí el enemigo es Cepeda y nosotros tenemos que evitar abrir heridas que no podamos curar el lunes”, dijo.

Por su parte, Oviedo aprovechó la entrevista para cuestionar las campañas basadas en confrontaciones y ataques personales: “Hay una política que convierte cada diferencia en una guerra y otra que entiende que se puede trabajar entre distintos”.

El candidato vicepresidencial también defendió la idea de construir una campaña más amplia y menos polarizada.

“Es posible gobernar Colombia pensando en la realidad de todos los colombianos y no en las diferencias que nos dividen”, concluyó.