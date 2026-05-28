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¿Cómo financian las necesidades de Sativasur si no hay pago de impuestos? Alcalde responde

Marco Aurelio López, alcalde de Sativasur, pasó por los micrófonos de 6AMW para hablar sobre algunas situaciones que generan preocupación en la población.

Según López, hace unos 40 años, el municipio de Sativasur oscilaba entre unos 2.400 habitantes, pero según la proyección del Censo DANE del 2018, Sativasur cuenta con una población aproximada de 1.026 habitantes para este año 2026, es decir menos de la mitad.

De acuerdo con lo dicho, una de las principales situaciones por las cuales ha bajado la población del municipio de Sativasur, es que la población ya el 70% es adulto mayor.

“El municipio no tiene empresas de trabajo y obviamente los jóvenes terminan su bachillerato y se emigran para las ciudades a culminar sus estudios universitarios o a buscar unas fuentes de empleo”, dijo.

¿Cómo hace para financiar las necesidades del municipio si no hay quien pague impuestos?

“Teniendo en cuenta la reducción que ha hecho el gobierno nacional año tras año, pues el presupuesto del municipio se ha visto afectado notoriamente”, dijo.

Siendo así, contó que en los últimos meses, especialmente octubre, noviembre y diciembre, los ocho funcionarios con los que cuenta la alcaldía, deben trabajar sin un sueldo.