Paz urbana: ¿Bandas criminales pueden contener venta de tusi en Medellín? Debate de congresistas

Las autoridades de salud en Medellín han alertado sobre el preocupante aumento de casos de intoxicación relacionados con el consumo de la droga sintética conocida como tusi (2CB, por su nombre original).

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Esta sustancia, catalogada erróneamente como “cocaína rosada”, se elabora a partir de una mezcla variable de componentes químicos que pueden ser perjudiciales para la salud, como se ha comprobado recientemente a la luz de graves afecciones cardiovasculares registradas en consumidores.

Este problema de salud pública en el Valle de Aburrá se ha visto atravesado recientemente por el relanzamiento de las negociaciones de paz urbana impulsadas por el Gobierno con cabecillas de bandas criminales.

En el marco de estos diálogos, se gestó el compromiso de dichas bandas para frenar la venta de drogas en puntos clave de la capital antioqueña, lo que, según los defensores de esta política, podría ayudar a contener el expendio de tusi.

Para hablar sobre este acuerdo y su impacto real en la seguridad y salud pública en Medellín, los congresistas Isabel Zuleta y Simón Molina estuvieron en 6AM W de Caracol Radio.

¿Se retoman las negociaciones con quienes estuvieron en la parranda de la cárcel de Itagüí?

La senadora Isabel Zuleta destacó el relanzamiento de la mesa de diálogo de paz urbana con jefes de bandas criminales, que se había visto interrumpida luego de la polémica celebración que se llevó a cabo en la cárcel de Itagüí con presencia de algunos de estos cabecillas e incluso un reconocido cantante vallenato.

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“Nos parece oportuno porque, por más situaciones que tenga el INPEC, que son de su competencia, el control de las cárceles, no del proceso de paz, nosotros sí decimos que la paz merece una oportunidad”, señaló la senadora.

Sin embargo, desde la otra orilla, el representante electo por el movimiento Creemos, Simón Molina, criticó la falta de resultados concretos de la política de paz total del gobierno en general, lo que considera estimuló el fortalecimiento de los grupos ilegales.

“No ha habido ninguna garantía en el tal proceso de la paz total. Hoy, como nunca antes, hay presencia de las organizaciones criminales, ni qué decir en Antioquia. El 85% del oro producido en el país es oro producido por esas organizaciones. Hoy estamos en el mayor número de hectáreas de coca de la historia. Es un fracaso total”, advirtió Molina.

¿De qué trata el acuerdo de drogas logrado con las bandas criminales?

La senadora Zuleta explicó que durante la reapertura de los diálogos se llegó al compromiso con las estructuras ilegales de frenar la comercialización de drogas como el tusi en sectores impactados históricamente por el microtráfico, como el Parque Bicentenario y el barrio La Toscana.

“Logramos que se tenga un compromiso en un escenario muy importante en la ciudad de Medellín, que es el Parque Bicentenario. El compromiso es que no haya expendios de drogas. Medellín tiene más de 90 expendios de drogas, que a nosotros nos preocupan mucho por nuestros jóvenes”, indicó la congresista, añadiendo que son siete barrios los que hacen parte de esta iniciativa.

Por su parte, el representante Molina fue tajante en su rechazo al anuncio de la senadora Zuleta y aseguró que se presenta en un momento de coyuntura electoral, para favorecer al oficialismo.

“No es un anuncio importante decir que van a liberar un parque de la venta de drogas, cuando reconocen que hay más de 90 expendios. ¿Qué va a pasar entonces con lo que está sucediendo en el resto del departamento de Antioquia, donde las organizaciones criminales controlan el oro ilegal y obtienen 5.000 dólares al año en rentas criminales?“, inquirió Molina.

Respecto a las dudas esgrimidas, Isabel Zuleta añadió que se realizará monitoreo a los resultadoscon apoyo de la Policía, el ICBF y el programa CAMAD del Ministerio de Salud (surgido en la Alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá) para la atención de los casos de consumo problemático.

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