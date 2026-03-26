Estados Unidos emite aviso sanitario para viajeros que visiten Colombia

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados advierte sobre el repunte de casos de dengue en el país y la posibilidad de contagio. (Foto: Cortesía / Caracol Radio )

La Embajada de Estados Unidos en Colombia confirmó que los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de este país (CDC) emitió un aviso para los viajeros que visiten Colombia.

Según los CDC, el dengue representa un riesgo constante en todo el mundo y en algunos países, como Colombia, se viene reportando un aumento en los casos de la enfermedad.

Como parte de esta alerta nivel 1 se advierte que las personas que viajen a Colombia “podrían correr un mayor riesgo debido a las graves inundaciones ocurridas tras lluvias inusualmente intensas”.

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Se agrega que también se incrementa el riesgo de contagiarse con otras enfermedades transmitidas por mosquitos como:

Chikungunya.

Malaria.

Zika.

Fiebre amarilla.

A su vez se advierte que puede haber un mayor riesgo de contagiarse de enfermedades transmitidas por el agua por cuenta de contaminación de su contaminación en algunas regiones.

Las recomendaciones

Los CDC emiten una serie de recomendaciones a los viajeros estadounidenses que visiten Colombia, entre esto se destaca:

Si viaja a Colombia, evite el contacto con el agua de las inundaciones.

de las inundaciones. Cuando esté al aire libre, usa camisas de manga larga y pantalones largos.

Duerma en una habitación con aire acondicionado o con mosquiteras en las ventanas.

Utilizar un repelente de insectos registrado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

Consulte con su médico si tiene alguna pregunta sobre próximos viajes y opciones de vacunación.

También se ofrece asistencia por medio de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, la Agencia Consular de Estados Unidos en Barranquilla o directamente también se puede contactar con la oficina de asuntos consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Tensiones climáticas disparan el dengue en la región

Los eventos climáticos extremos provocados por el calentamiento del planeta son un problema de salud pública de primer orden. Los científicos llevan décadas advirtiéndolo y los estudios sobre episodios concretos lo confirman, como el repunte del dengue en Perú.

El ciclón ocurrido en la región seca del país andino, en combinación con el fenómeno costero de El Niño en 2023, dio lugar a un brote de dengue diez veces mayor de lo habitual, según un estudio realizado por investigadores de varios países que recoge la revista One Earth.

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En concreto, el análisis de datos del Ministerio de Salud de Perú y del Centro Latinoamericano de Cambio Climático y Salud revela que el 60 % de los casos de dengue ocurridos en las zonas secas afectadas por el ciclón se debieron a este fenómeno, que trajo consigo lluvias extremas y temperaturas mucho más altas de lo habitual.

Unas 22.000 personas más enfermaron debido a este fenómeno extremo, respecto a si este evento no se hubiera producido o, aún habiendo ocurrido, no hubiera sido tan intenso como fue.