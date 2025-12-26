¿Fiebre reciente? En Bucaramanga buscan voluntarios para un estudio clínico contra el dengue

En 2025, Colombia ya superó los 120.000 casos de dengue, y Santander aparece entre los departamentos más golpeados, con más de 10.000 contagios reportados.

En medio de ese panorama, en Bucaramanga se abrió una convocatoria poco común: un estudio clínico que busca evaluar un posible nuevo tratamiento contra esta enfermedad.

La invitación está dirigida a personas entre 18 y 60 años que tengan fiebre de menos de 48 horas, acompañada de síntomas como dolor muscular, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza o dolor detrás de los ojos.

La clave está en el tiempo: las primeras horas de la enfermedad.

El estudio es liderado por la Unidad de Estudios Clínicos de la Fundación Cardiovascular de Colombia y se desarrolla con el apoyo del Hospital Internacional de Colombia. La idea es identificar a los pacientes de forma temprana, confirmar el diagnóstico y evaluar alternativas terapéuticas más allá del manejo de soporte que hoy existe para el dengue.

“El dengue es una enfermedad viral que puede complicarse rápidamente si no se detecta a tiempo”, explicó Julián Báez, jefe de Medicina Interna del HIC e investigador principal del estudio.

Según señaló, el objetivo es intervenir en esa ventana temprana para reducir el riesgo de complicaciones y avanzar hacia un tratamiento específico.

Quienes participen recibirán evaluación médica especializada, exámenes diagnósticos y seguimiento clínico continuo, bajo protocolos éticos y científicos que priorizan la seguridad de los voluntarios.

Además de la atención médica, su participación aporta datos clave para enfrentar una enfermedad que sigue siendo un reto de salud pública en el país.

Las personas que presenten fiebre reciente y síntomas compatibles con dengue pueden comunicarse a los números 316 521 7276 o 315 605 4206, de lunes a viernes, para recibir orientación sobre el estudio. En un año marcado por el aumento de casos, la detección temprana puede marcar la diferencia.