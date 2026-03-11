Hay alerta sanitaria por dengue en Los Patios

Norte de Santander

La alcaldía de Los Patios, en Norte de Santander, está dando a conocer la alerta sanitaria que hay en este municipio del Área Metropolitana, por el aumento de casos de dengue.

Roque Julio Suárez, referente del Instituto Departamental de Salud en Los Patios, indicó en entrevista con Caracol Radio que “se viene incrementando estos casos de dengue, a pesar de que se han hecho muchas actividades de prevención".

Según Suárez, “debido a la no participación de los ciudadanos, se nos viene aumentando el índice de infestación de mosquitos y tenemos el riesgo de alta transmisión”.

Los sectores donde están concentradas las alertas son en:

Montebello 1

Montebello 2

Betania

Llano Grande

Llanitos

La Sabana

Pisarreal

La Cordialidad

Resaltó pidiéndole a la comunidad que “saquen aquellos recipientes que pueden retener agua en tiempo de lluvia o accidentalmente, y que se convierten en criaderos del mosquito”.

El referente del IDS en este municipio del Área Metropolitana recordó además que en esta zona de frontera también hay alerta por “fiebre amarilla, entonces se requiere que la comunidad participe en estas actividades de prevención. Lo importante es prevenir. La fumigación es con el fin de cortar la transmisión y eliminar a mosquitos infectados para evitar que siga esa cadena de transmisión de la enfermedad del dengue”.