Barrancabermeja reporta 234 casos de dengue en lo corrido de 2026

La vacuna contra el dengue está disponible de manera gratuita para niños de 9 años en Neiva, Palermo y Rivera.

En lo corrido de 2026, Barrancabermeja ha registrado 234 casos de dengue, según el más reciente reporte con corte a la semana epidemiológica 9.

Distribución de los casos:

121 casos de dengue sin signos de alarma

111 casos de dengue con signos de alarma

2 casos de dengue grave

Desde la Alcaldía distrital, a través de la Secretaría de Salud, adelanta acciones de prevención en diferentes sectores del municipio para contener la propagación de la enfermedad.

Le contamos más sobre: Santander lidera los contagios de dengue en Colombia

Para contener la propagación del dengue, las autoridades han desarrollado las siguientes acciones en lo corrido del año:

2.650 viviendas visitadas

1.755 criaderos inspeccionados

40 criaderos positivos eliminados

20 instituciones educativas intervenidas con jornadas de sensibilización

También puede leer: 39% de víctimas del dengue en Bucaramanga son menores de edad. En análisis, muerte de adolescente

Las intervenciones se han concentrado en barrios como Planada del Cerro, Las Palmas, Primero de Mayo y Alcázar, así como en centros médicos del distrito.

Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para eliminar recipientes con agua estancada, principal foco de reproducción del mosquito transmisor del dengue.