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25 mar 2026 Actualizado 12:38

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Bucaramanga

Barrancabermeja reporta 234 casos de dengue en lo corrido de 2026

Autoridades intensifican acciones de prevención tras aumento de contagios en el distrito.

La vacuna contra el dengue está disponible de manera gratuita para niños de 9 años en Neiva, Palermo y Rivera.

La vacuna contra el dengue está disponible de manera gratuita para niños de 9 años en Neiva, Palermo y Rivera.

La vacuna contra el dengue está disponible de manera gratuita para niños de 9 años en Neiva, Palermo y Rivera.
Bucaramanga

En lo corrido de 2026, Barrancabermeja ha registrado 234 casos de dengue, según el más reciente reporte con corte a la semana epidemiológica 9.

Distribución de los casos:

  • 121 casos de dengue sin signos de alarma
  • 111 casos de dengue con signos de alarma
  • 2 casos de dengue grave

Desde la Alcaldía distrital, a través de la Secretaría de Salud, adelanta acciones de prevención en diferentes sectores del municipio para contener la propagación de la enfermedad.

Le contamos más sobre: Santander lidera los contagios de dengue en Colombia

Para contener la propagación del dengue, las autoridades han desarrollado las siguientes acciones en lo corrido del año:

  • 2.650 viviendas visitadas
  • 1.755 criaderos inspeccionados
  • 40 criaderos positivos eliminados
  • 20 instituciones educativas intervenidas con jornadas de sensibilización

También puede leer: 39% de víctimas del dengue en Bucaramanga son menores de edad. En análisis, muerte de adolescente

Las intervenciones se han concentrado en barrios como Planada del Cerro, Las Palmas, Primero de Mayo y Alcázar, así como en centros médicos del distrito.

Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para eliminar recipientes con agua estancada, principal foco de reproducción del mosquito transmisor del dengue.

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