Barrancabermeja reporta 234 casos de dengue en lo corrido de 2026
Autoridades intensifican acciones de prevención tras aumento de contagios en el distrito.
En lo corrido de 2026, Barrancabermeja ha registrado 234 casos de dengue, según el más reciente reporte con corte a la semana epidemiológica 9.
Distribución de los casos:
- 121 casos de dengue sin signos de alarma
- 111 casos de dengue con signos de alarma
- 2 casos de dengue grave
Desde la Alcaldía distrital, a través de la Secretaría de Salud, adelanta acciones de prevención en diferentes sectores del municipio para contener la propagación de la enfermedad.
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Para contener la propagación del dengue, las autoridades han desarrollado las siguientes acciones en lo corrido del año:
- 2.650 viviendas visitadas
- 1.755 criaderos inspeccionados
- 40 criaderos positivos eliminados
- 20 instituciones educativas intervenidas con jornadas de sensibilización
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Las intervenciones se han concentrado en barrios como Planada del Cerro, Las Palmas, Primero de Mayo y Alcázar, así como en centros médicos del distrito.
Las autoridades reiteran el llamado a la comunidad para eliminar recipientes con agua estancada, principal foco de reproducción del mosquito transmisor del dengue.