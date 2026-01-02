Santander lidera los contagios de dengue en Colombia

Bucaramanga

El departamento de Santander se ubicó en el primer lugar a nivel nacional por número de contagios de dengue, de acuerdo con el boletín epidemiológico semana 51 de 2025, publicado por el Instituto Nacional de Salud (INS).

En el informe, Santander aparece encabezando el listado de entidades territoriales con mayor carga de esta enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, en un contexto de persistente alerta epidemiológica en el país

Según el consolidado nacional, Colombia acumula 122.634 casos de dengue a la semana epidemiológica 51. De estos, Santander con un total de 10.987 casos, hace parte del grupo de departamentos que concentran más de la mitad de los contagios reportados en el país, lo que evidencia un impacto importante de la enfermedad en la región.

En el último periodo analizado (semanas 47 a 50), el departamento se mantuvo entre los territorios con mayor notificación de casos, junto a zonas como Norte de Santander, Meta y la región Caribe.

¿A quiénes afecta más el dengue?

El boletín del INS advierte que los menores de 17 años son el grupo poblacional más afectado, con una incidencia nacional de 701,6 casos por cada 100.000 habitantes, una tendencia que también se refleja en departamentos con alta transmisión como Santander 2025. Esta situación mantiene en alerta a las autoridades sanitarias por el riesgo de complicaciones, especialmente en niños y adolescentes.

A nivel nacional, el 37 % de los casos corresponden a dengue con signos de alarma y cerca del 1 % a dengue grave, lo que incrementa la presión sobre los servicios de salud, especialmente en los territorios con mayor número de contagios acumulados.

Mortalidad y letalidad en Santander. Llamado a la prevención

En cuanto a mortalidad, el informe revela que Santander registra 10 muertes confirmadas por dengue en 2025 y cuatro casos adicionales en estudio, con una letalidad del 0,09%, cifra que se mantiene dentro de la meta nacional establecida en el Plan Decenal de Salud Pública (menor al 0,10 %). El INS insiste en que cada fallecimiento es prevenible con diagnóstico oportuno y atención médica adecuada.

Las autoridades de salud reiteran el llamado a reforzar las medidas de prevención. El control de criaderos, la consulta temprana ante síntomas como fiebre, dolor muscular o malestar general, y la vigilancia comunitaria siguen siendo claves para frenar el avance del dengue en el departamento y reducir el riesgo de complicaciones y muertes asociadas a la enfermedad.