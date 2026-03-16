Intensifican vigilancia en Repelón por brote de dengue: abren investigación por muerte de una mujer

La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría de Salud departamental, lideró una jornada de inspección, vigilancia y control (IVC) en el municipio de Repelón para supervisar la respuesta institucional frente al brote de dengue y verificar la calidad de la atención en la ESE Hospital de Repelón.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Durante la jornada, las subsecretarias de Salud Pública, Olinda Oñoro Jiménez, y la de Asesoría y Asistencia en Seguridad Social, Rosmery Wehedeking, constituyeron mesas de trabajo con la administración local y la gerencia hospitalaria para auditar la adherencia a las guías de práctica clínica.

Al respecto, la subsecretaria Oñoro Jiménez se manifestó sobre el acompañamiento que se ha hecho en el territorio. “Realizamos una mesa de trabajo con la Secretaría de Salud Municipal y con la gerente de la ESE, donde estuvimos revisando acciones orientadas hacia el control de este evento y la prevención de casos que puedan complicarse”, dijo.

Por su parte, la subsecretaria encargada del área que vigila la prestación de los servicios de salud en las IPS en el departamento, Wehedeking destacó que se encuentran revisando en la ESE del municipio las atenciones en salud brindadas a los pacientes, la calidad de la atención, la adherencia a las guías y todo lo que concierne al manejo y diagnóstico de la patología.

“Estamos constatando si se da el manejo integral del paciente en el servicio de urgencias conforme a la norma de habilitación”, recalcó.

Investigación

Frente a los hechos registrados en el municipio de Repelón, relacionados con el sensible fallecimiento de una mujer en febrero pasado y las denuncias ciudadanas que señalan que el caso podría estar asociado a dengue, la Secretaría de Salud departamental informó que se iniciaron las investigaciones correspondientes.

En relación con las denuncias ciudadanas y la queja formal presentada sobre la atención de la paciente Yeimy Daniela Morales y el fallecimiento de Yuneidis Margarita Terán, la Secretaría de Salud informó que se han activado todos los protocolos de vigilancia.

La secretaria de Salud de Repelón, Mileth Julio, confirmó que como ente municipal están “revisando todos los protocolos de adherencia de la guía de práctica clínica de dengue, si el personal de atención está capacitado y haciendo seguimiento a las historias clínicas y búsquedas institucionales”.

Cifras

Con corte al 3 de marzo de 2026, el programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) del departamento, el cual hace presencia permanente en el municipio, reportó resultados contundentes en Repelón con corte a 3 de marzo de 2026:

2.741 viviendas visitadas, de las cuales 2.322 fueron inspeccionadas detalladamente.

fueron inspeccionadas detalladamente. 3.094 tanques inspeccionados, identificando 210 focos positivos con larvas para el mosquito transmisor del dengue, los que fueron intervenidos de inmediato.

7.695 personas informadas sobre factores de riesgo y medidas de prevención.

500 kg de inservibles recolectados en jornadas de limpieza para eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Miguel Antonio Mesino, líder comunitario del barrio Nuevo Milenio, a quien su casa se le realizó intervención química con fumigación, destacó la importancia de la articulación. “Gracias a las visitas y acompañamientos de la Secretaría de Salud del departamento, han mermado los casos en el barrio. Hemos aprendido que el mosquito se da en agua limpia y por eso estamos controlando los almacenamientos”.