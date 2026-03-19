Ojo con la proliferación de los criaderos de los mosquitos que transmiten el dengue en el Quindío

Armenia

En el Quindío, aunque hay descenso del 70% en los casos de dengue con respecto al mismo periodo del año anterior, las autoridades de salud hacen llamado a evitar la propagación del mosquito transmisor de la enfermedad.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el Jovanny Cortés Martín, Epidemiólogo de la secretaría de salud departamental del Quindío que señaló “Es de recordar que el departamento del Quindío es zona endémica para el dengue. ¿Qué significa eso? Que frecuentemente tenemos acá el vector de la enfermedad, el Aedes aegypti, vive en nuestro territorio, luego se van a presentar con frecuencia casos de la enfermedad.

Situación actual

Así que, en este momento, por fortuna, debido a las acciones de salud pública, las condiciones climáticas y demás, tenemos una muy baja incidencia de dengue, afortunadamente, 73% menos que los que tuvimos en el mismo periodo epidemiológico del año 2025.

Control social del dengue

Implica que todos nosotros, cada uno de nosotros como ciudadanos, nos comprometamos a eliminar los inservibles que tenemos en casa, a eliminar las llantas que puedan acumular agua, a lavar con frecuencia las albercas en un espacio, o menor a 15 días, a lavar los tarros donde comen o donde toman agua las mascotas.

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Toda vez que en los espacios en los que se acumula agua se un mosquito va, pone huevitos y luego de ahí proliferan nuevamente los mosquitos.

Y segundo, a reducir la exposición en los lugares en los que vamos a estar expuestos donde hay mosquitos, hay que usar repelente, hay que usar manga larga. Con estas medidas básicas vamos a reducir el riesgo de que tengamos más casos de dengue.

El agua limpia donde esos huevitos hacen mucho daño

Epidemiólogo: Así es, el lugar preferido de los zancuditos para poner sus huevitos es en aguas estancadas limpias. No son las aguas sucias, realmente son las aguas estancadas limpias, como por ejemplo la alberca. Una alberca tiene agua limpia, luego los mosquitos van, ponen sus huevecillos en áreas en las que están de pronto cubiertas en las orillas, debajo donde se friega la ropa y estas áreas están protegidas.

¿Qué se requiere?

Que se lave la alberca, que se frote vigorosamente con cepillo y con jabón detergente, de tal manera que se logre desprender de las paredes de la alberca estos huevecillos que han puesto los ancudos y así evitar que todo el ciclo reproductor continúe, a los floreros hay que cambiarles el agua constantemente, es ideal que se esté renovando el agua porque ahí los mosquitos van a depositar sus huevecillos también.

Aplica igual que, por ejemplo, cuando se tienen botellas en un solar en la casa, botellas de pronto que no se están usando, pero que ahí está la canasta vieja. En esas canastas se acumula el agua.

¿En qué municipios hay mayor atención o mayores casos de dengue?

Bueno, actualmente con corte al periodo epidemiológico 2 del año 2026 son los municipios de Córdoba, Quimbaya y Circasia, los que tienen la mayor tasa de incidencia del departamento, una tasa de incidencia superior a la del departamento, es decir, que hay un alto número de casos en estos lugares. invitación, pues, a reforzar todas las medidas por parte de la ciudadanía de tal manera que reduzcamos la posibilidad de contagios

¿Qué pasa si me da dengue y cuándo debería consultar al médico?

Epidemiólogo: Entonces, hay unos síntomas que tiene el dengue, básicamente hablamos de la fiebre, es el principal síntoma de las enfermedades infecciosas, en este caso las infecciosas virales, hay dolor de cabeza puede haber dolor detrás de los ojos, dolor en las articulaciones, en los músculos

Pero los signos de alarma son dolor abdominal intenso, es decir, aunado a los síntomas que mencioné anteriormente, dolor fuerte de estómago, vómito o que haya sangrado por la nariz, por el recto, por la boca. Estos signos son de atención urgente. De alerta. Sí, son signos de alerta para consultar por urgencias.

¿Qué están haciendo desde la Secretaría de Salud?

La Secretaría de Salud tiene unos equipos bastante comprometidos en diferentes áreas y frente a las enfermedades transmitidas por vectores hay un equipo completo de ETB que se encarga de acciones que tienen que ver con la información, con la prevención y por supuesto con los cercos epidemiológicos en los casos que se identifican casos de que grave o mortalidad es por dengue y tiene que ver con el control de sumideros, con acciones de fumigación en los casos que son necesarios y con acciones directamente en terreno con las comunidades.

Funcionan los toldillos

Sí, total, los toldillos sirven muchísimo toda vez que durante la noche cuando estamos durmiendo es cuando más riesgo hay que nos pique los mosquitos porque no los vemos, no los podemos espantar o no los podemos matar. Entonces, dormir bajo un toldillo sirve muchísimo para evitar la picadura de mosquitos, por ende, va a reducir el riesgo de transmisión de enfermedad por dengue.

¿Con respecto al país hoy el Quindío, cómo está frente al dengue?

En este momento estamos bien, durante el año pasado estuvimos en el quinto lugar de mayor tasa de transmisión a nivel nacional. En este momento no estamos dentro de los punteros, afortunadamente tenemos unas condiciones epidemiológicas para el dengue bastante favorables.

Nuestro canal endémico, que es la forma en que epidemiológicamente le hacemos seguimiento al comportamiento de la enfermedad durante los últimos 4 años muestra que estamos en una fase de alerta, pero que no estamos en una fase de nivel de respuesta de emergencia como lo estuvimos anteriormente. Por este momento, hasta el momento no tenemos brote activo de dengue en el departamento y eso es muy bueno.