En Santa Marta 610 niños han sido vacunados contra el dengue

Santa Marta

En medio de una estrategia la Secretaría de Salud Distrital, busca proteger a la población infantil frente a una enfermedad que sigue presente en la ciudad. Del total de dosis aplicadas, 598 corresponden a primeras dosis y 12 a segundas dosis, lo que representa un avance en la prevención de complicaciones, hospitalizaciones y posibles desenlaces graves asociados a esta enfermedad.

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“Sabemos que como padres siempre buscamos lo mejor para nuestros hijos. Vacunarlos es un acto de amor y protección. No esperemos a que la enfermedad llegue a casa para actuar, eso es reactivo, hagamos posible la prevención no solo con la vacunación de nuestros hijos sino con la limpieza de nuestra casa y nuestro entorno. Recuerden que la prevención comienza en casa”, así lo expresó Jorge Paulo Lastra jefe de la cartera de salud en el distrito.

Además de la vacunación, las autoridades recuerdan que la lucha contra el dengue también se libra desde casa, eliminando criaderos de mosquitos, evitando acumulación de agua y manteniendo entornos limpios. La prevención es una tarea compartida que requiere del compromiso de todos.