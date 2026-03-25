Risaralda sigue conquistando diferentes países del mundo con su café de especialidad

Pereira

Cerca de 40 representantes del sector cafetero, entre productores y expertos de Risaralda, Quindío, Caldas y Tolima, participarán en una de las ferias más importantes de la industria, Specialty Coffee Expo (SCA) que se realizará del 10 al 12 de abril en San Diego, Estados Unidos, y el objetivo es visibilizar la calidad del café regional y fortalecer relaciones comerciales con compradores internacionales.

Risaralda llevará nueve perfiles y cuatro expositores que tendrán la labor de consolidar el café del departamento como uno de los más exquisitos del país.

Además, esta participación se suma a una agenda que ha incluido eventos como el Madrid Coffee Fest y la próxima participación será el Atenas Coffee Fest, donde el café de Risaralda sin duda seguirá destacando como un producto de alta calidad en el mercado de especialidad.

Juan Diego Patiño, gobernador de Risaralda, destacó que estas vitrinas han permitido que la región gane reconocimiento global, facilitando la apertura de nuevos mercados y oportunidades de exportación.

”Hoy, Risaralda tiene cómo competir en los mercados internacionales del café de especialidad, esto nos ha permitido ganar reconocimiento ante compradores de todo el mundo y abrir nuevas oportunidades para nuestros caficultores”, afirmó Patiño.

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Apoyo e inversión para fortalecer el café de especialidad

Uno de los pilares de esta estrategia ha sido la formación de talento humano. Más de 200 jóvenes han sido capacitados como baristas, muchos provenientes de zonas rurales, de los cuales cerca del 30 % ya se desempeñan en mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos y Europa.

Desde Risaralda, se ha respaldado este proceso con una inversión superior a los $9.000 millones, orientada al fortalecimiento de 16 asociaciones de caficultores mediante la implementación de tecnología, mejoramiento de infraestructura y transferencia de conocimiento.

Con esta apuesta, la Gobernación de Risaralda en alianza con la RAP Eje Cafetero continúa posicionando al territorio como un referente internacional en la producción de café de alta calidad, fortaleciendo su presencia en escenarios globales y abriendo nuevas oportunidades para sus productores.

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