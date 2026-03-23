En Risaralda, se refuerza la vacunación contra la fiebre amarilla para la época de Semana Santa

Pereira

Ante la circulación activa del virus de la fiebre amarilla en regiones cercanas y la emergencia sanitaria declarada a nivel nacional, en Risaralda se intensificó el llamado a la vacunación y la vigilancia epidemiológica, especialmente en los municipios considerados de mayor riesgo.

Aunque el refuerzo de la vacuna no está dirigido a toda la población, las autoridades sanitarias hicieron un llamado a los grupos priorizados para que verifiquen su esquema y acudan a los puntos de inmunización si cumplen los criterios establecidos.

“Estamos reforzando las acciones de vacunación y vigilancia epidemiológica, especialmente en los municipios con mayor nivel de riesgo. La fiebre amarilla es una enfermedad prevenible y la vacuna salva vida. Es por eso fundamental que las personas que hacen parte de los grupos priorizados se acerquen oportunamente a los puntos de vacunación”. manifestó Deissy Johana Vélez Gómez, directora operativa de Salud Pública de Risaralda.

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En Risaralda, los municipios de Quinchía y Guática están clasificados como de muy alto riesgo, al igual que localidades como Mistrató y Pueblo Rico. En el área metropolitana Pereira y Dosquebradas, por la densidad poblacional y la cantidad de turistas que llegarán en esta época de Semana Santa.

El refuerzo está dirigido principalmente a personas vacunadas hace más de diez años que vivan o viajen a zonas con presencia del virus; mujeres que fueron vacunadas durante el embarazo; personas con ciertas condiciones médicas, previa valoración; y viajeros a áreas de alto riesgo. También deben vacunarse quienes no tengan carné o no recuerden haber recibido la dosis.

La vacuna está disponible de manera gratuita en los 14 municipios del departamento. Está indicada para personas entre los 9 meses y los 59 años; en mayores de 60 se requiere valoración médica previa.

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