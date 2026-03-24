El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Las granadas y pólvora comenzaron a estallar, nos teníamos que agachar: testigo de accidente aéreo

En medio del caos, el fuego y las explosiones, la solidaridad de los habitantes de Puerto Leguízamo marcó las primeras horas tras el accidente del avión militar ocurrido en esta zona del sur del país.

Herminsul Fajardo, periodista del medio comunitario La Voz de la Amazonía, fue uno de los primeros en llegar al lugar de la tragedia y relató las impactantes escenas que encontró al llegar.

Lea también: Se cortó el sueño de ver a su hija de 6 meses: Familiar de soldado fallecido en accidente avión FAC

“Lo primero que vimos fue el incendio, la angustia y el desespero de la gente por salvar vidas”, aseguró Fajardo, quien destacó la rápida reacción de campesinos y pobladores que, sin esperar la llegada de organismos de socorro, iniciaron las labores de rescate.

Según su testimonio, varios militares lograron salir por sus propios medios, mientras otros fueron auxiliados por la comunidad, que los trasladó en motocicletas y vehículos improvisados.

“Había campesinos echando agua sobre la aeronave, otros intentando ingresar con hachas para rescatar a quienes seguían dentro”, relató.

Le puede interesar: Hospital Militar: 24 pacientes, uno de ellos rescatista que atendía heridos en el accidente aéreo

La emergencia, sin embargo, se vio agravada por las explosiones de munición que transportaba la aeronave al ir con cientos de soldados a bordo.

“Las granadas y la pólvora comenzaron a estallar, lo que obligaba a todos a agacharse y dificultaba acercarse al avión”, explicó el periodista.

Fajardo también habla de las precarias condiciones del aeropuerto de Puerto Leguízamo, señaladas previamente por autoridades locales.

Más información: Alcalde de Puerto Leguízamo advierte que, sin recursos del Estado, puede haber otro accidente aéreo

“Es un aeropuerto pequeño, no está en condiciones dignas. Cuando llueve, la pista se vuelve resbalosa y no cuenta con las condiciones óptimas”, afirmó, respaldando las denuncias del alcalde del municipio.

El describió además el dilema humano que enfrentó durante la cobertura: “Uno no sabe si seguir grabando o ayudar. La desesperación es tan grande que uno se pone en los zapatos de las víctimas y sus familias”.