El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Alcalde de Puerto Leguízamo advierte que, sin recursos del Estado, puede haber otro accidente aéreo

El alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, habló con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, luego del accidente aéreo del avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que deja casi 70 muertos y decenas de heridos.

Lea aquí: “Aeropuerto es pequeño y con muchas dificultades”: gobernador de Putumayo tras tragedia de avión FAC

Expresó que el aeropuerto tiene fallas estructurales, pues, por ejemplo, la pista solo mide 1.200 metros en su y sus herramientas son obsoletas. Incluso, comentó que había sido un milagro que no se hubieran presentado accidentes previamente.

Contó que han intentado tener mesas técnicas con la Aeronáutica Civil para el mantenimiento y la administración del aeropuerto, pero aseguró que “es difícil que los atiendan”, más cuando se es autoridad local.

Vea aquí: “El humo era muy imposible”: motociclista relata el caos tras accidente aéreo FAC y su heroica labor

“Los recursos los tiene el Estado, entonces, si no nos acompañan, no lograremos construir un mejor país”, dijo.

Ante esto, lamentó que tengan que pasar tragedias como la del accidente del avión de la FAC para que les presten atención a los problemas de un municipio como Puerto Leguízamo.

También puede leer: Se cortó el sueño de ver a su hija de 6 meses: Familiar de un fallecido en accidente del avión FAC

¿Por qué la Aerocivil no opera el aeropuerto de Puerto Leguízamo?

Afirmó que la Alcaldía es la que opera el aeropuerto, pero aclaró que es una responsabilidad de papel, pues debería ser del Estado colombiano.

“Nos dicen que somos responsables, pero no tenemos los recursos”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 11:23 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: