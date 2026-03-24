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24 mar 2026 Actualizado 14:37

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Se cortó el sueño de ver a su hija de 6 meses: Familiar de soldado fallecido en accidente avión FAC

En 6AM W, Breiner Andrade contó detalles de su familiar, quien falleció en el medio del accidente del avión de la FAC en Putumayo

Se cortó el sueño de ver a su hija de 6 meses: Hermano de un fallecido en accidente del avión FAC

Se cortó el sueño de ver a su hija de 6 meses: Hermano de un fallecido en accidente del avión FAC

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El pasado lunes 23 de marzo, en Putumayo se accidentó un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba 125 personas: 112 miembros del Ejército Nacional, 2 policías y 11 tripulantes de la Fuerza Aérea, según información del Gobernador de Putumayo.

6AM W de Caracol Radio habló con varios de los familiares de las personas que iban en ese avión. Este es el caso de Breiner Andrade familiar de uno de los soldados.

Noticia en desarrollo

María Fernanda Latorre

María Fernanda Latorre

Comunicadora social y periodista de la universidad Sergio Arboleda. Editora judicial y periodista de...

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