Se cortó el sueño de ver a su hija de 6 meses: Familiar de soldado fallecido en accidente avión FAC

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Se cortó el sueño de ver a su hija de 6 meses: Hermano de un fallecido en accidente del avión FAC

El pasado lunes 23 de marzo, en Putumayo se accidentó un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que transportaba 125 personas: 112 miembros del Ejército Nacional, 2 policías y 11 tripulantes de la Fuerza Aérea, según información del Gobernador de Putumayo.

6AM W de Caracol Radio habló con varios de los familiares de las personas que iban en ese avión. Este es el caso de Breiner Andrade familiar de uno de los soldados.

Noticia en desarrollo