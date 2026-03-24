“El humo era muy imposible”: motociclista relata el caos tras accidente aéreo FAC y su heroica labor
Jan Trujillo, habitante de Puerto Leguízamo, que salvó la vida de varias personas, relató cómo las motos sirvieron de “ambulancia improvisada” tras el accidente de avión de la FAC en Putumayo.
“El humo era muy imposible”: motociclista relata el caos tras accidente aéreo FAC y su heroica labor
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El accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que cayó tras despegar desde Puerto Leguízamo (Putumayo), dejó al menos 66 militares muertos y 57 heridos, así como cuatro desaparecidos y una persona ilesa.
En medio de la devastación y el caos provocado por la explosión del avión de la FAC, un hombre identificado como Jan Trujillo emergió como un héroe anónimo, utilizando su motocicleta para salvar la vida de varios heridos. Su acción, junto a la de otros motociclistas de la zona, fue crucial en un terreno donde los vehículos de las fuerzas militares no podían acceder.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...