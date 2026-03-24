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“El humo era muy imposible”: motociclista relata el caos tras accidente aéreo FAC y su heroica labor

El accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que cayó tras despegar desde Puerto Leguízamo (Putumayo), dejó al menos 66 militares muertos y 57 heridos, así como cuatro desaparecidos y una persona ilesa.

En medio de la devastación y el caos provocado por la explosión del avión de la FAC, un hombre identificado como Jan Trujillo emergió como un héroe anónimo, utilizando su motocicleta para salvar la vida de varios heridos. Su acción, junto a la de otros motociclistas de la zona, fue crucial en un terreno donde los vehículos de las fuerzas militares no podían acceder.

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