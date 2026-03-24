Hospital Militar: 24 pacientes, uno de ellos rescatista que atendía heridos en el accidente aéreo

Colombia

El Hospital Militar sacó un nuevo comunicado con la actualización de los heridos que han llegado desde Putumayo tras el accidente del avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el pasado 23 de marzo, informaron que en total han recibido a 24 pacientes en las últimas horas, uno de ellos se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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Según este nuevo balance, mencionan que como parte médico se tiene que, veintiún militares se encuentran hospitalizados en piso, “uno en la Unidad de Cuidados Intensivos y dos en observación en el área de Urgencias.”

Cabe recordar que el balance hasta el momento, según las autoridades, van 66 muertos tras el accidente aéreo en Puerto Leguizamo, Putumayo, 58 de los fallecidos pertenecían al Ejército Nacional, seis a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos a la Policía Nacional.

Mientras tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que no hay indicios de que el accidente de una aeronave Hércules, con matrícula FAC 1016, hubiera sido provocada por grupos al margen de la ley.