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“Aeropuerto es pequeño y con muchas dificultades”: gobernador de Putumayo tras tragedia de avión FAC

El gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca de la tragedia aérea del avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que se accidentó en el aeropuerto de Puerto Leguízamo y deja decenas de muertos y heridos.

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“Mi solidaridad con el Ejército, las familias y las personas heridas. Puerto Leguízamo representa el 48% de la extensión de nuestro territorio, solo llega por agua o aire, es un municipio pequeño, disperso y con muchas necesidades que dificultan el acceso”, dijo.

El gobernador mencionó que uno de los problemas que tiene el municipio, además de su acceso, es que su aeropuerto “es pequeño y con muchas dificultades”, por lo que aseguró que requiere una gran inversión.

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Incluso, reveló que recibió llamadas tanto del alcalde de Puerto Leguízamo como del director de Satena para apoyar el mantenimiento de la pista con recursos.

“Sé que el alcalde ha venido luchando para el sostenimiento, incluso me llamó el director de Satena para pedirme apoyo referente a las dificultades de la pista. Fue allí donde indagamos y encontramos dificultades y ausencia de recursos para resolver los temas”, mencionó.

De esta manera afirmó que, ante la situación, destinó entre 400 y 500 millones de pesos para atender los temas de la pista.

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¿Se pudo haber evitado el accidente con cierre del aeropuerto?

“No podría afirmar eso porque no conozco detalle o causa de lo que ocasionó el accidente”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa aquí:

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