Un soldado boyacense entre las víctimas del accidente aéreo en Putumayo

Fabián Andrés Moreno Rodríguez soldado del Ejército Nacional, oriundo de Sogamoso fue identificada una de las 66 víctimas del accidente de un avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo.

Sogamoso

Como Fabián Andrés Moreno Rodríguez soldado del Ejército Nacional, oriundo de Sogamoso fue identificada una de las 66 víctimas del accidente de un avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya publicó un mensaje de solidaridad por el siniestro aéreo que, “enluta a todo el país por la pérdida de varios de sus militares. Lamentamos profundamente cada fallecimiento”.

“Solidaridad con sus seres queridos y compañeros. Elevamos una oración a Dios Todopoderoso para que les conceda fortaleza y consuelo en este difícil momento. Gracias infinitas a Fabián Andrés por su servicio, su valentía y su compromiso con Colombia. Hoy honramos la vida de este héroe que partió cumpliendo su deber”, dijo el gobernador, Amaya.

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El accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana, que cayó a tierra tras despegar con 128 personas a bordo desde Puerto Leguízamo, en el Putumayo, dejó este lunes al menos 66 militares muertos y 57 heridos, así como cuatro desaparecidos y una persona ilesa.

“En la aeronave iban 128 personas, entre ellos 11 tripulantes de la FAC, 115 hombres del Ejército Nacional y dos de la Policía Nacional”, señaló el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, quien aclaró que el avión llevaba tres personas más que las 125 informadas inicialmente.

Según su balance, 58 de los fallecidos eran miembros del Ejército, seis de la tripulación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y los otros dos, integrantes de la Policía Nacional. “Al momento están pendientes de ubicar cuatro de nuestros militares”.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con las causas de uno de los accidentes más graves que haya tenido la Fuerza Aeroespacial Colombiana en su historia.