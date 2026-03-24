Esta semana el gobernador de Boyacá designará alcalde encargado en Tunja

Tunja

Hay expectativa en Tunja por la designación de un alcalde encargado que tendrá que hacer el gobernador, Carlos Amaya tras la confirmación de la nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de la ciudad.

El abogado, Marco Antonio Palma, demandante de la nulidad electoral del alcalde, Mikhail Krasnov, confirmó la decisión del Consejo de Estado sobre la negación de las actuaciones presentadas por los coadyuvantes del mandatario de Tunja y lo que sigue una vez confirmada la nulidad de su elección.

“Ya la nulidad de la elección quedó en firme, contra este auto interlocutorio que expidió el Consejo de Estado lo está indicando, no procede recurso alguno y queda en firme lo que quiere indicar que automáticamente van a enviar el expediente al Tribunal Administrativo de Boyacá para que este proceda en derecho a notificar al señor gobernador, Carlos Amaya y él designe un alcalde encargado mientras llega la terna del partido que avaló al señor Mikhail Krasnov”.

alcald

Hace unas semanas el gobernador de Boyacá había indicado que escogería a uno de los funcionarios de su gabinete teniendo en cuenta que varios de los secretarios de Krasnov están siendo investigados por la fiscalía, pero finalmente anunció que revisará con lupa las hojas de vida para decidirse por uno de la alcaldía de Tunja, mientras el partido la Fuerza de la Paz de Roy Barreras manda la terna y se convoca a elecciones atípicas que podrían ser el 17 de mayo.