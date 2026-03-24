Caen los nacimientos en Colombia y Boyacá, según cifras recientes del DANE en 2025

DANE dio a conocer las más recientes cifras de nacimientos en Colombia, revelando que durante 2025 se registraron 433.678 nacidos vivos // Getty Images / Jamie Grill

Boyacá

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, dio a conocer las más recientes cifras de nacimientos en Colombia, revelando que durante 2025 se registraron 433.678 nacidos vivos, lo que representa una disminución de 20.223 frente a 2024, equivalente a una caída del 4,5 %. Aunque el descenso continúa, este porcentaje evidencia una moderación frente a años anteriores, cuando la reducción superó el 10 %.

El director de investigaciones de la ESAP, Jacinto Pineda, explicó en Caracol Radio que “este dato rompe la tendencia de caídas más fuertes, aunque los nacimientos siguen disminuyendo”, destacando que se trata de un cambio importante en la dinámica demográfica del país.

Boyacá, entre los departamentos con mayor caída y señales de despoblamiento

“En el departamento de Boyacá, la reducción fue del 6,1 %, ubicándose entre las regiones con mayor descenso en nacimientos”. Según Pineda, este comportamiento está relacionado con fenómenos como la migración y la baja natalidad, lo que ha generado un proceso de despoblamiento en el territorio.

El análisis también muestra que las mujeres están teniendo hijos a mayor edad. “En Boyacá, la mayor tasa de nacimientos se concentra entre los 25 y 29 años, seguida por el grupo de 30 a 34 años, lo que evidencia una postergación en la maternidad”, dijo.

Además, el promedio de hijos por mujer en Colombia es actualmente de uno, una cifra históricamente baja si se compara con décadas anteriores.

El investigador advirtió que este panorama obligará a replantear las políticas públicas, debido al envejecimiento de la población y a los cambios en la estructura de los hogares. Asimismo, recordó que, según proyecciones del DANE, hacia 2043 el país podría comenzar a registrar una disminución en su población si se mantiene esta tendencia.