Más de 350 uniformados custodiarán la Fiesta de la Virgen del Milagro en Tunja

La Policía Metropolitana de Tunja dispondrá más de 350 uniformados para custodiar los eventos de este fin de semana en los diferentes municipios de Boyacá / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Un gran dispositivo de seguridad con más de 350 hombres y mujeres tiene preparada la Policía Metropolitana de Tunja este fin de semana durante la tradicional Fiesta de la Virgen del Milagro de Tunja en la que cada año asisten miles de feligreses.

De acuerdo con el coronel Javier Gustavo Lemus Pinto, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, todo está listo y dispuesto para que los miles de fieles puedan disfrutar de esta fiesta.

Para la celebración de la misa campal y la tradicional procesión que recorrerá el trayecto desde el sector de El Topo hasta la Plaza de Bolívar y de regreso a la iglesia de El Topo, la Metropolitana contará con más de 350 uniformados de las diferentes especialidades de la Policía Nacional, quienes estarán garantizando la seguridad, la movilidad, la convivencia ciudadana y el normal desarrollo de la actividad religiosa.

“Tenemos un plan de trabajo para este fin de semana que es puente festivo y en el que tenemos varias actividades, la principal tiene que ver con la celebración de la Virgen del Milagro de Tunja y en donde tenemos un dispositivo de más de 350 hombres y mujeres, los cuales van a garantizar la seguridad para que los feligreses puedan venir a disfrutar esta fiesta religiosa. También tendremos un dispositivo de inteligencia y de Policía Judicial, los cuales van a estar en todo el evento”, aseguró Lemus.

El coronel Lemus Pinto hizo una serie de recomendaciones para que propios y visitantes tengan en cuenta a la hora de asistir a los eventos religiosos de gran congregación.

“La recomendación principal es para que estén atentos a los niños, para que no los descuiden porque va a haber mucha aglomeración de personas y pueden estarse extraviando y tener de pronto un impase. Adicional a esto, se recomienda cuidar de las pertenencias, ya que va a ser un evento masivo en donde es la oportunidad para que las bandas delincuenciales, que vienen a veces de otras ciudades, cometan estos delitos”, agregó.

De igual manera, en Soracá la Policía Metropolitana brindará seguridad durante la celebración de la misa de sanación y la final del campeonato de microfútbol, mientras que en Tuta apoyará los actos conmemorativos de los 250 años de fundación del municipio y en Samacá el desarrollo del Día del Campesino.

“Tenemos en Samacá otro evento importante en donde tenemos un dispositivo especial de 30 uniformados para atender y hacer el seguimiento a esta actividad en ese municipio, así como en el resto del área metropolitana”, dijo.

Finalmente, el lunes se implementará el Plan Retorno con puestos de control y prevención vial en Puente de Boyacá.

“Tenemos unos dispositivos que van a estar fijos en la zona de Ventaquemada, en el Desaguadero, en Tuta y en Cómbita. Estos puestos de control van a estar ahí permanentes, pero también vamos a tener algunas reacciones, las cuales van a estar a disposición de la seguridad de los viajeros y de los usuarios de la vía”, enfatizó el coronel Lemus.