Escrutinio en Boyacá concluyó sin novedades y con resultados consolidados

El escrutinio departamental de los votos depositados durante la primera vuelta presidencial concluyó sin contratiempos en Boyacá, luego de dos jornadas de revisión realizadas por las autoridades electorales.

El delegado de la Registraduría en el departamento, Zamir Silva, informó que los 123 municipios entregaron oportunamente los pliegos electorales para su consolidación ante la comisión escrutadora departamental. «...El día de ayer dimos por concluido el escrutinio departamental con total y rotundo éxito...», afirmó Silva, al destacar que el proceso se desarrolló con el acompañamiento de la Fuerza Pública y bajo la supervisión de las autoridades electorales.

Durante el balance del proceso, Zamir Silva explicó que fueron escrutados los resultados correspondientes a los 398 puestos de votación habilitados en Boyacá, integrados por más de tres mil mesas electorales. Según el delegado, una vez finalizada la revisión departamental, los pliegos fueron trasladados a Bogotá para continuar el trámite ante la comisión nacional de escrutinios. «Sin novedad alguna», resumió Silva al referirse al balance general de la jornada, aunque aclaró que sí fue necesario aplicar una directriz nacional relacionada con los candidatos presidenciales que renunciaron a sus aspiraciones después de la impresión de las tarjetas electorales. En esos casos, los sufragios obtenidos fueron computados como votos no marcados, conforme a los lineamientos expedidos por el Consejo Nacional Electoral.

Frente a los cuestionamientos que suelen surgir alrededor de los procesos electorales, Silva defendió la solidez de los mecanismos de conteo y verificación utilizados en el país. El funcionario destacó que los resultados preliminares permitieron conocer rápidamente cuáles serían los dos aspirantes que avanzaron a la segunda vuelta presidencial y señaló que pocos días después se logró consolidar el escrutinio definitivo. «...La organización electoral goza de plena salud en Colombia y la democracia está más fuerte que nunca...», sostuvo Silva, quien agregó que las diferencias que eventualmente puedan presentarse entre el preconteo y el escrutinio se resuelven mediante los procedimientos legales establecidos para garantizar que prevalezca la voluntad de los votantes.

El delegado también resaltó la rapidez con la que se divulgaron los resultados de la primera vuelta, una circunstancia que atribuyó a los simulacros y pruebas previas realizados por la organización electoral. De acuerdo con el delegado Zamir Silva, estos ejercicios permiten detectar fallas, ajustar procedimientos y optimizar tanto el preconteo como el escrutinio. «...Estos simulacros son los que nos permiten ser absolutamente eficientes, pero por sobre todo efectivos el día de elecciones...», explicó.

El funcionario aseguró que la misma estrategia se está aplicando para la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio, con el propósito de mantener los niveles de eficiencia observados en la jornada anterior.

Finalmente, Silva confirmó que para la segunda vuelta se mantendrán las mismas condiciones logísticas utilizadas el 31 de mayo. Esto significa que seguirán vigentes el mismo censo electoral, los mismos jurados de votación y los mismos puestos habilitados para sufragar. Asimismo, indicó que las autoridades ya adelantan reuniones de coordinación para garantizar la seguridad en todo el territorio boyacense. «...Todos y cada uno de los ciudadanos del departamento pueden acudir de manera libre y voluntaria a ejercer su derecho al voto...», manifestó Silva, quien expresó su expectativa de que la próxima jornada electoral se desarrolle nuevamente en un ambiente de normalidad y participación democrática.