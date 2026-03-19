Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov

Tunja

El Juzgado Segundo Penal Municipal de Control de Garantías de Tunja aplazó la audiencia de formulación de imputación contra el alcalde Mikhail Krasnov y la gestora social María Luisa Pedraza Canaría, debido a la incapacidad médica del abogado de la defensa.

La Fiscalía investiga a los implicados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. Este proceso corresponde a la segunda imputación que enfrenta el mandatario, quien además es investigado en otro caso por presuntas amenazas a testigos.

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Durante la diligencia, el ente acusador solicitó que esta audiencia se tramite de manera separada del proceso contra el ingeniero Yeison Alfonso Sarmiento Fautoque, al advertir que solicitará medida de aseguramiento contra el alcalde y la gestora social de Tunja.