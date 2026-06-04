Chiquinquirá celebra nuevo festivo nacional en honor a la Virgen del Rosario

La sanción de la Ley 2578 de 2026, que declara el 9 de julio como Fiesta Nacional de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, fue recibida con entusiasmo por la administración municipal de la capital religiosa de Colombia.

El alcalde de Chiquinquirá, Jefferson Caro, aseguró que la aprobación de la norma representa un motivo de orgullo para los habitantes del municipio y un reconocimiento a la importancia histórica, cultural y religiosa que tiene la ciudad para el país. «...Muy contento, primero como autoridad del municipio y también como habitante y oriundo de Chiquinquirá. Soy creyente de la Virgen de Chiquinquirá y para nosotros es un motivo de satisfacción y de orgullo...», manifestó el mandatario.

El alcalde destacó además el papel desempeñado por el exrepresentante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Castellanos, impulsor de la iniciativa legislativa que comenzó su trámite en el Congreso en 2024. Según Caro, la ley no solo exalta el valor espiritual de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, sino que también contempla proyectos de infraestructura que beneficiarían a la región. «...Es una ley de la República encaminada al beneficio de Chiquinquirá y de su entorno. Allí están incorporados temas como el mejoramiento de vías, la conexión desde Zipaquirá y proyectos importantes como el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado...», explicó.

El mandatario también reveló que la idea de crear un día festivo en honor a la patrona de los colombianos surgió durante una conversación con el prior de la comunidad dominica, el padre Juan Ubaldo López Salamanca. «...Él me preguntó qué tan fácil era tener un día festivo en honor a nuestra Virgen. Hablamos con el representante Wilmer Castellanos, quien estaba trabajando una ley relacionada con Chiquinquirá, y decidió incorporar la propuesta dentro del proyecto...», relató. Ahora, tras la promulgación de la norma por parte del Gobierno Nacional, la Alcaldía y la comunidad religiosa ya trabajan en la organización de actividades especiales para la primera celebración oficial del nuevo festivo.

Caro aseguró que la nueva fecha será una oportunidad para fortalecer el turismo religioso y dinamizar la economía local. «...Lo importante es que se siga hablando de Chiquinquirá y que quienes aún no conocen nuestro municipio tengan un motivo para visitarlo...», afirmó. En ese sentido, extendió una invitación a los colombianos para que participen de las celebraciones y recorran los principales atractivos de la ciudad, encabezados por la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. «...A todos los colombianos y a quienes quieran venir a Chiquinquirá, a visitar a nuestra Virgen del Rosario y a conocer nuestro municipio, cordialmente invitados. Aquí los esperamos para atenderlos...», concluyó.