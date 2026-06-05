Jenesano, Boyacá, celebra este fin de semana el XVIII Festival Gastronómico, Artístico y Cultural

Una variada programación deportiva y cultural se realizará este 6 y 7 de junio en Jenesano, Boyacá.

Jenesano

El municipio de Jenesano, en la provincia de Márquez, se prepara para recibir a cientos de visitantes durante este 6 y 7 de junio con la realización del XVIII Festival Gastronómico, Artístico y Cultural, uno de los eventos más representativos de la región, que este año estará acompañado por la XI Feria Exposición Equina Grado B.

El alcalde de Jenesano, Hugo Alexander Reyes, extendió la invitación a los boyacenses y turistas para que disfruten de un fin de semana cargado de tradición, cultura y gastronomía.

“Vamos a tener dos grandes eventos en simultáneo que serán la atracción principal de este puente festivo. El primero es la XI Exposición Equina Grado B, en la que tendremos alrededor de 250 expositores provenientes de diferentes regiones del país como Boyacá, Bogotá, Cundinamarca, Santander y el Valle del Cauca, quienes traerán una oferta de alta calidad para todos los visitantes”, señaló el mandatario.

La Feria Exposición Equina Grado B se llevará a cabo durante el sábado y el domingo en el polideportivo municipal, donde se darán cita ejemplares destacados y aficionados al mundo equino.

Uno de los momentos más llamativos de la programación será la tradicional cabalgata de caballitos de madera, prevista para el domingo 7 de junio. En esta actividad participarán niños y niñas entre los tres y los diez años, quienes desfilarán luciendo sombrero, poncho y botas, acompañados de sus caballitos de madera en un recorrido de aproximadamente cuatro cuadras hasta el escenario principal de la feria equina.

Lo mejor de la gastronomía boyacense

El Festival Gastronómico ofrecerá una amplia muestra de la riqueza culinaria de Boyacá. Los asistentes podrán disfrutar de platos típicos, amasijos tradicionales, envueltos, cocido boyacense, guisados y una variada oferta de productos lácteos como quesos y yogures.

Además, se presentará una exposición especial de vinos elaborados a partir de frutas cultivadas en la región, como la uchuva y los arándanos, productos que han ganado reconocimiento en los últimos años dentro del sector agroindustrial del departamento.

Artesanías y tradición cultural

La programación también incluirá una importante muestra artesanal con productos elaborados por emprendedores y artesanos de distintas regiones. Los visitantes encontrarán bisutería, bolsos, adornos, ruanas, tejidos y una amplia variedad de artículos representativos de la identidad cultural boyacense.

Además de estas actividades, también estarán en tarima los comediantes Chester y Tato y las presentaciones de los Titanes de la Carranga, Natalia Curvelo y la Banda Sinfónica Nacional.

La administración municipal espera que esta nueva edición del festival contribuya al fortalecimiento del turismo, la economía local y la promoción de las tradiciones que caracterizan a Jenesano como uno de los destinos más atractivos del departamento durante la temporada festiva.

Esta es la programación del XVIII Festival Gastronómico en Jenesano, Boyacá. Ampliar Esta es la programación del XVIII Festival Gastronómico en Jenesano, Boyacá. Cerrar

Ampliar Cerrar