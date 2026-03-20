El Consejo de Estado mantiene nulidad de la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja

El alcalde de Tunja sigue sufriendo reveses en los recursos que ha interpuesto para impedir la nulidad de su elección. Foto | Alcaldía Mayor de Tunja

Tunja

El Consejo de Estado negó las solicitudes de aclaración y adición presentadas contra la sentencia que anuló la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja para el periodo 2024-2027, decisión adoptada tras comprobarse una inhabilidad relacionada con la celebración de contratos. La Sala concluyó que el fallo del 5 de marzo de 2026 es claro y completo, por lo que rechazó los intentos de reabrir el debate jurídico.

En el auto, el alto tribunal también rechazó varias peticiones por haber sido presentadas fuera de los términos legales y se abstuvo de resolver otras al considerarlas impertinentes y dilatorias. Además, advirtió sobre el uso reiterado de mecanismos procesales por parte del demandado que habrían buscado retrasar el proceso judicial.

El Consejo de Estado ordenó compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para que investiguen posibles irregularidades en la elaboración de documentos dentro del proceso, relacionadas con la presunta intervención de una funcionaria de la Alcaldía de Tunja. Con esta decisión, se mantiene en firme la nulidad de la elección del mandatario.