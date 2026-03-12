Mikhail Krasnov pide que encarguen de la alcaldía de Tunja a alguien de su gabinete

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció que acatará el fallo del Consejo de Estado que deja sin efecto la elección del alcalde de Tunja

Tunja

En un video publicado en las redes sociales de la administración municipal el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov dijo que actualmente está ejerciendo los últimos recursos que quedan ante el Consejo de Estado que confirmó la nulidad de su elección y se mostró preocupado de que antes de que se agoten todos los mecanismos legales y sin que aún se haya hecho efectiva su salida, se anuncien públicamente decisiones sobre un alcalde encargado e incluso su filiación política.

Por eso le pidió al gobernador, Carlos Amaya para que, como se ha hecho en otros municipios se nombre un encargado de su equipo de gobierno y no de la gobernación.

A una pregunta de Caracol Radio el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, anunció que acatará el fallo del Consejo de Estado que deja sin efecto la elección del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, y adelantó que una vez sea notificado formalmente procederá a nombrar un alcalde encargado mientras se convoca a nuevas elecciones en la capital boyacense.

El mandatario explicó que ya sostuvo conversaciones con el registrador para iniciar el proceso electoral lo más pronto posible y así reducir el impacto institucional para la ciudad. “Desafortunadamente es una decisión irreversible del Consejo de Estado, ya no hay nada que hacer al respecto. Apenas se me notifique formalmente el fallo procederé a nombrar un alcalde encargado”, señaló.

Según explicó el gobernador, la persona designada será integrante de su gabinete y deberá ser alguien que conozca Tunja para garantizar la articulación con la administración municipal mientras se desarrollan los comicios. Además, indicó que enviará una comunicación al partido Fuerza de la Paz, colectividad que avaló a Krasnov, para que remita una terna de candidatos entre los que se escogerá al mandatario encargado.

También manifestó su preocupación por la inestabilidad administrativa que puede generar esta situación para la ciudad. “Como gobernador me corresponde acatar los fallos judiciales; no se puede poner en duda la decisión de la máxima instancia de lo contencioso administrativo”, afirmó.

Krasnov advirtió que, “está en juego la estabilidad y el trabajo que hemos construido con tanto esfuerzo durante estos 2 años y 3 meses. Esta ciudad no puede detenerse, hay proyectos en marcha, obras avanzando y programas sociales que hoy benefician a miles de familias. Todo ese esfuerzo no puede perderse”.

Dijo que no se va a rendir, pese a que el Consejo de Estado confirmó la nulidad de su elección.

“Aquí no solamente está en juegos el destino de una persona, sino el respeto por la voluntad de miles de ciudadanos. Por eso lo digo con firmeza, yo no me rindo y yo no voy a ceder, no me voy a dar por vencido, no sé qué vaya a pasar en los próximos días. Me siento perseguido, esto no ha sido justo conmigo, esta persecución es muy fuerte, me abren procesos a diestra y siniestra”.

Aseguró el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov que todos los procesos que le adelantan son porque no se unió a los clanes políticos del departamento.

“Todo esto está pasando porque no me uní a los clanes políticos y no lo voy a hacer. No voy a ceder a sus prisiones porque yo me debo a los tunjanos, al pueblo, a los que votaron por mí y ustedes tendrán que volver a salir a las urnas, a demostrarle a los clanes que Tunja es libre, que Tunja piensa”.

Finalmente hizo un llamado a organismos internacionales y colectivos sociales para que se manifiesten.

“El llamado es para los organismos internacionales, colectivos sociales, observatorios académicos, abogados, estudiantes de derecho y a la comunidad en general para que pongan sus ojos sobre los que está pasando en Tunja me acompañen en esos procesos”.