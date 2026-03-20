Copa Sudamericana: valor de nóminas de Millonarios y América en sus grupos, ¿abismal diferencia?

La Conmebol sorteó los grupos de la Copa Sudamericana 2026, por lo que los dos equipos del fútbol colombiano que participan, América de Cali y Millonarios, conocieron a sus rivales.

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Los ‘escarlatas’ comparte, grupo con Tigre (Argentina), Macará (Ecuador) y Alianza Atlético (Perú). Por su parte, los ‘embajadores’ se enfrentarán a Sao Paulo (Brasil), Boston River (Uruguay) y O’Higgins (Chile).

Valor de la nómina de América comparada con sus rivales

Según el portal especializado Transfermarkt, el valor de la plantilla del equipo vallecaucano es de 16.95 millones de euros.

Tigre: valor de nómina de 37.23 millones de euros

valor de nómina de 37.23 millones de euros Macará: valor de nómina de 7.58 millones de euros

valor de nómina de 7.58 millones de euros Alianza Atlético: valor de nómina de 4.78 millones de euros

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Valos de la nómina de Millonarios vs. la de rivales en Sudamericana

Los capitalinos, con un valor de plantilla de 11.95 millones de euros, enfrentan a uno de los equipos más grandes, ganadores e históricos del continente, Sao Paulo, que cuenta con un precio de nómina de 77.55 millones de euros.

Boston River: 8.03 millones de euros

8.03 millones de euros O’Higgins: 11.98 millones de euros

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¿Cuánto gana el campeón de la Copa Sudamericana?

La Conmebol anunció que aumentaron los premios para los equipos que ganen la Copa Sudamericana. Por eso, el campeón del torneo se llevará 10 millones de dólares.

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Plan de premios para equipos en Copa Sudamericana