Copa Sudamericana: valor de nóminas de Millonarios y América en sus grupos, ¿abismal diferencia?
La Conmebol también reveló que aumentó el plan de premios para los equipos que participen en la Copa Sudamericana.
La Conmebol sorteó los grupos de la Copa Sudamericana 2026, por lo que los dos equipos del fútbol colombiano que participan, América de Cali y Millonarios, conocieron a sus rivales.
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Los ‘escarlatas’ comparte, grupo con Tigre (Argentina), Macará (Ecuador) y Alianza Atlético (Perú). Por su parte, los ‘embajadores’ se enfrentarán a Sao Paulo (Brasil), Boston River (Uruguay) y O’Higgins (Chile).
Valor de la nómina de América comparada con sus rivales
Según el portal especializado Transfermarkt, el valor de la plantilla del equipo vallecaucano es de 16.95 millones de euros.
- Tigre: valor de nómina de 37.23 millones de euros
- Macará: valor de nómina de 7.58 millones de euros
- Alianza Atlético: valor de nómina de 4.78 millones de euros
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Valos de la nómina de Millonarios vs. la de rivales en Sudamericana
Los capitalinos, con un valor de plantilla de 11.95 millones de euros, enfrentan a uno de los equipos más grandes, ganadores e históricos del continente, Sao Paulo, que cuenta con un precio de nómina de 77.55 millones de euros.
- Boston River: 8.03 millones de euros
- O’Higgins: 11.98 millones de euros
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¿Cuánto gana el campeón de la Copa Sudamericana?
La Conmebol anunció que aumentaron los premios para los equipos que ganen la Copa Sudamericana. Por eso, el campeón del torneo se llevará 10 millones de dólares.
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Plan de premios para equipos en Copa Sudamericana
- Por avanzar la fase de grupos: 300.000 dólares
- Por jugar los 16avos de final: 500.000 dólares
- Por estar en octavos de final: 600.000 dólares
- Por llegar a cuartos de final: 700.000 dólares
- Por jugar la semifinal: 800.000 dólares
- Subcampeón: 2.5 millones de dólares
- Campeón: 10.000 millones de dólares
Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...