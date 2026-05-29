Definidos los enfrentamientos de playoffs de Copa Sudamericana: rivales de Santa Fe y Medellín

Terminó la fase de grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, fase que dejó solo al Deportes Tolima clasificado a octavos de final de la máxima competición. Por su parte, Junior (Libertadores), Millonarios y América de Cali, quedaron eliminados.

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Sin embargo, en el caso de Santa Fe y Medellín, quedaron en el tercer puesto de sus respectivos grupos de Copa Libertadores y con ello cayeron a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana.

¿Cómo se disputa esta fase y cómo quedaron los emparejamientos?

Esta fase la enfrentan los terceros de la Copa Libertadores contra los que hayan terminado en el segundo puesto de la Sudamericana. Esto no se define por sorteo, pues se realiza una tabla de rendimiento, en la que el mejor equipo segundo de la Sudamericana se enfrenta al peor club de los que terminó en la tercera casilla de la Libertadores.

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Para resaltar, los equipos que caigan de la Copa Libertadores cerrarán la llave en calidad de visitante, que será el caso de Santa Fe y Medellín.

Bolívar vs. Gremio

Sporting Cristal vs. Bragantino

Medellín vs. Vasco Da Gama (BRA)

vs. Vasco Da Gama (BRA) Boca Juniors vs. O’Higgins

Nacional (URU) vs. Tigre

Santa Fe vs. Caracas (VEN)

vs. Caracas (VEN) Lanús vs. Cienciano

Universidad Central (VEN) vs. Santos

Los que ganen esta fase irán al Bolillero 2 y serán sorteados contra los equipos que terminaron en el primer puesto de la fase de grupos de la Sudamericana, los cuales son: Botafogo, River Plate, Montevideo City Torque, Olimpia, Sao Paulo, Macará, Atlético Mineiro y Recoleta (Paraguay).

¿Cuándo es el sorteo de Libertadores?

Deportes Tolima conocerá a su rival en los octavos de final de la Copa Libertadores este viernes 29 de mayo a las 10:00 a.m.

Su rival saldrá de: Flamengo, Independiente Rivadavia, Independiente del Valle, Liga de Quito, Corinthians, Universidad Católica y Cerro Porteño.