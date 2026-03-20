América de Cali define su camino en Sudamericana: calendario listo en el Grupo A

América de Cali ya tiene definido su fixture en el Grupo A de la Copa Sudamericana, donde buscará ser protagonista y avanzar a la siguiente ronda del certamen continental.

El debut del equipo vallecaucano será el 7 de abril en condición de visitante frente a Macará en el Estadio Bellavista. Posteriormente, el 14 de abril, América jugará su primer partido en casa recibiendo a Alianza Atlético en el Estadio Pascual Guerrero.

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La ida de la fase de grupos se cerrará el 28 de abril con una visita exigente ante Tigre en el Estadio José Dellagiovanna.

Para la segunda vuelta, el conjunto escarlata iniciará el 5 de mayo visitando nuevamente a Alianza Atlético en el Estadio Campeones del 36. Luego, el 19 de mayo, recibirá a Tigre en el Pascual Guerrero , en un duelo que puede ser determinante en la lucha por la clasificación.

Finalmente, América cerrará la fase de grupos el 26 de mayo como local ante Macará, en un partido donde podría definir su futuro en el torneo.

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Con este calendario, el equipo caleño afronta un grupo competitivo en el que deberá hacerse fuerte tanto en casa como fuera para mantenerse en la pelea por avanzar en la Sudamericana.