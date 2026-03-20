“Tenemos equipo… estamos para pelear”: Carlos Valderrama ilusionado con la Selección Colombia

En declaraciones para AS USALatino, Carlos Valderrama analizó el presente de la Selección Colombia y le dio un valor clave a los partidos amistosos previos al Mundial, especialmente ante rivales de alto nivel como Selección de Francia y Selección de Croacia.

Para el exjugador, estos encuentros son determinantes tanto para el cuerpo técnico como para los futbolistas: “Son dos partidos… para el técnico hace así: estos son los muchachos que yo quiero, y uno como jugador dice: estamos listos para estos partidos porque ahí viene el campeonato mundial”.

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Valderrama resaltó que enfrentar selecciones de élite permite medir el verdadero nivel del equipo: “Francia va a jugar con Colombia… lindo partido… y el otro también es bueno con Croacia… son dos partidos que te mantienen o te sacan”, dejando claro que estos duelos pueden consolidar o generar dudas en el proceso.

Frente a la posibilidad de una derrota abultada, el ‘Pibe’ respondió con su característico optimismo: “¿Y por qué no? ¿Y si le metemos 4?… esa es la idea: ser campeón del mundo” , enfatizando que la mentalidad debe ser siempre competitiva y ambiciosa.

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Además, hizo una comparación con la preparación de Colombia en el Mundial de 1994, donde el equipo llegó con grandes expectativas: “Colombia ganó todos los partidos de preparación antes del Mundial del 94… entonces, ¿tenemos equipo?”.

Finalmente, Valderrama fue contundente sobre el nivel actual del combinado nacional: “Este equipo juega bien… estamos para pelear” , una frase que resume la confianza del ídolo en una generación que buscará protagonismo en la próxima Copa del Mundo.

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Con su discurso directo y cargado de experiencia, el ‘Pibe’ deja un mensaje claro: más allá de los resultados en amistosos, la Selección Colombia debe asumir estos partidos como una prueba real de su potencial y una antesala para competir al máximo nivel.