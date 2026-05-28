🔴 América vs Macará EN VIVO | Siga la transmisión de Copa Sudamericana

El Escarlata buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

América buscará apoyarse en el ambiente del estadio Pascual Guerrero y en su rendimiento como local para sacar adelante un resultado positivo. Incluso, América podría avanzar de ronda perdiendo, aunque para que eso ocurra Tigre tendría que dejar puntos en casa frente a Alianza Atlético, equipo que ya llega eliminado a esta última jornada.

Además, el conjunto caleño intentará cerrar el semestre de mejor manera luego del duro golpe recibido en el torneo local, donde quedó eliminado en los cuartos de final del Apertura 2026 frente a Independiente Santa Fe con un contundente marcador global de 5-1.

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Macará, el panorama es mucho más favorable. El equipo ecuatoriano tiene prácticamente asegurada su clasificación a la siguiente ronda, aunque este compromiso definirá si accede directamente a los octavos de final o si deberá disputar la repesca frente a un club proveniente de la Copa Libertadores.

Macará ha demostrado una gran fortaleza jugando como visitante en esta edición del certamen, ya que consiguió fuera de casa la mayoría de sus puntos. El conjunto ecuatoriano ganó los dos partidos disputados en territorio rival y registra cinco victorias en sus últimos diez encuentros como visitante entre todas las competiciones

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