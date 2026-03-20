La Selección Colombia presenta su nueva camiseta: ¿Cuánto vale y dónde conseguirla?

La Selección Colombia ya tiene lista su nueva camiseta visitante de cara al Mundial de 2026. La marca Adidas apostó nuevamente por el color azul como protagonista, marcando el regreso de este tono después de cinco años, tras las recientes indumentarias en rojo y negro.

El diseño presenta una combinación de dos tonalidades de azul, acompañadas por detalles en amarillo fosforescente tanto en la camiseta como en la pantaloneta. Además, como parte de la línea Originals , la prenda incorpora el logo clásico de la marca y el escudo en el mismo tono, dándole un estilo retro con identidad moderna.

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Según el comunicado oficial, la camiseta está inspirada “de costa a costa”, rindiendo homenaje a la biodiversidad colombiana y a los dos océanos que rodean el país. Los tonos profundos representan el Pacífico, mientras que los más claros evocan el Caribe, simbolizando la unión de ambos mares en una sola prenda.

El estreno de esta nueva piel se daría el próximo 26 de marzo, cuando la Tricolor enfrente a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, en el primero de los amistosos de la fecha FIFA. Posteriormente, Colombia se medirá ante Francia en otro duelo de preparación de alto nivel.

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En cuanto a precios, la camiseta estará disponible en varias versiones para el público. La versión jugador tendrá un valor de 599.950 pesos, mientras que la manga larga de esta misma línea costará 649.950. Por su parte, la versión estándar estará en 379.950 y su presentación de manga larga en 429.950. También habrá para mujer performance desde 379.950, así como versiones para niños desde 279.950 y el uniforme completo infantil por 339.950 pesos.

Los aficionados podrán conseguir esta nueva camiseta en tiendas oficiales de Adidas y en puntos de la línea Adidas Originals, donde ya se espera una alta demanda por el regreso del azul como símbolo alternativo de la Selección.

Lista de precios:

- Camiseta versión jugador 599.950$

- Versión jugador manga larga 649.950$

- Camiseta versión standard 379.950$

- Manga larga standard 429.950$

- Versión mujer performance 379.950$

- Mujer performance versión corta 379.950$

- Versión niños 279.950$

- Uniforme completo versión niños 339.950$