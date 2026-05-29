Final Toma el Juego: estos serán los equipos que representarán a Colombia en Ciudad de México

Colombia ya conoce a los dos representantes en el campeonato Toma el Juego Latinoamérica, de Nike, que tendrá lugar en Ciudad de México. Los ganadores de las finales a nivel nacional en la rama masculina y femenina, contaron con la presencia de la estrella de la Selección Colombia, Richard Ríos, quien fue el encargado de coronarlos.

Deportivo Celtic (femenino), de Bogotá, y Bello La 33 (masculino), de Medellín, fueron los equipos campeones de Toma el Juego y quienes viajarán a Ciudad de México para disputar Toma Latam Final, en donde se enfrentarán a los equipos de los demás países donde se realizó esta iniciativa y que también convirtieron las calles en canchas de fútbol.

“El fútbol más auténtico nace en las calles. Ahí es donde uno aprende a jugar con personalidad, con alegría y con hambre. Ver este nivel de talento y pasión en niños demuestra que en Colombia hay muchísimo futuro. TOMA el juego ayuda a que ellos también tengan oportunidades de poder cumplir sus sueños y llegar lejos”, aseguró Richard Ríos, atleta de Nike.

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Más de 200 jóvenes de Bogotá y Medellín participaron en Toma el Juego, un torneo de formato rápido 3 vs. 3, representando los barrios de cada ciudad, estilos y formas distintas de entender el fútbol más allá del juego. Street Football, música, cultura y moda urbana es lo que transmitió y dejó claro que el fútbol nace en la calle.

“Nike creó esta plataforma global como una respuesta a cómo las nuevas generaciones viven el fútbol hoy en día, con menos espectáculo tradicional y más identidad, comunidad y cultura. TOMA el juego comenzó en ciudades como Los Ángeles, Ciudad de México, Seúl, Lima y Miami, llegó a Colombia como un fenómeno que mezcla el talento emergente el arte, la música y la narrativa digital”, expresa Juan Carlos Galindo, gerente general de Nike Colombia.

Toma Latam Finals se llevará a cabo a inicios de junio. Deportivo Celtic y Bello La 33 representarán al país y buscarán quedarse con el galardón de ser los mejores de todo TOMA el juego. Llevarán esa energía a Ciudad de México, ciudad donde la plataforma tuvo un alto impacto cultural y donde Nike reunirá a participantes de distintos países.