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20 mar 2026 Actualizado 16:07

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Selección Colombia: Definido el rival para el partido de despedida en Bogotá

Selección Colombia enfrentaría el 29 de mayo en Bogotá; Ramón Jesurum confirmó avances

BARRANQUILLA, COLOMBIA - SEPTEMBER 04: James Rodriguez of Colombia celebrates after scoring the team's first goal during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Colombia and Bolivia at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on September 04, 2025 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

BARRANQUILLA, COLOMBIA - SEPTEMBER 04: James Rodriguez of Colombia celebrates after scoring the team&#039;s first goal during the South American FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Colombia and Bolivia at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on September 04, 2025 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

La Selección Colombia se despedirá de su afición antes del Mundial 2026 con un partido amistoso frente a la Selección de Costa Rica , programado para el viernes 29 de mayo en el Estadio El Campín.

El encuentro, que serviría como preparación final antes del torneo en Estados Unidos, está cerca de concretarse, según confirmó Ramón Jesurum, quien aseguró que las conversaciones con el equipo tico se encuentran en una fase avanzada.

EN DESARROLLO..

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