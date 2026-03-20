Selección Colombia: Definido el rival para el partido de despedida en Bogotá

La Selección Colombia se despedirá de su afición antes del Mundial 2026 con un partido amistoso frente a la Selección de Costa Rica , programado para el viernes 29 de mayo en el Estadio El Campín.

El encuentro, que serviría como preparación final antes del torneo en Estados Unidos, está cerca de concretarse, según confirmó Ramón Jesurum, quien aseguró que las conversaciones con el equipo tico se encuentran en una fase avanzada.

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