🔴 Palmeiras vs Junior EN VIVO | Siga la transmisión del partido de Copa Libertadores

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El conjunto barranquillero necesita un triunfo para avanzar de ronda.
Junior llega con opciones de seguir con vida a la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, luego de conseguir una valiosa victoria 3-2 frente a Sporting Cristal en la fecha anterior.
Ese triunfo significó la primera victoria del conjunto barranquillero en el certamen continental, donde registra un balance de un triunfo, un empate y tres derrotas. Aunque el equipo ya no tiene posibilidades de avanzar directamente a los octavos de final, todavía mantiene opciones de asegurar un cupo a los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.
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Palmeiras llega a este compromiso luego de perder el invicto en la jornada pasada tras caer 1-0 frente a Cerro Porteño. A pesar de esa derrota, el conjunto brasileño continúa dependiendo de sí mismo para clasificar a los octavos de final.
El equipo paulista suma dos victorias, dos empates y una derrota en la fase de grupos y buscará asegurar su clasificación frente al rival que menos puntos ha sumado en el Grupo F. Además, Palmeiras recuperó rápidamente la confianza luego de golear 3-0 a Flamengo en el Brasileirao, resultado que cortó cualquier duda tras el tropiezo internacional.
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