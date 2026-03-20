Copa Libertadores 2026: Definidos los rivales de los equipos colombianos en fase de grupos
Santa Fe, Junior, Medellín y Tolima son los representantes colombianos en esta instancia del torneo.
Grupos de los equipos colombianos
Grupo A
- Flamengo
- Estudiantes
- Cusco
- Medellín
Grupo B
- Nacional de Montevideo
- Universitario
- Coquimbo Unido
- Tolima
Grupo E
- Peñarol
- Corinthians
- Santa Fe
- Platense
Grupo F
- Palmeiras
- Cerro Porteño
- Junior
- Sporting Cristal
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...