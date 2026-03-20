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20 mar 2026 Actualizado 00:29

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Copa Libertadores

Copa Libertadores 2026: Definidos los rivales de los equipos colombianos en fase de grupos

Santa Fe, Junior, Medellín y Tolima son los representantes colombianos en esta instancia del torneo.

Trofeo de la Copa Libertadores. FOTO: Amilcar Orfali/LatinContent /Getty Images / Amilcar Orfali

Trofeo de la Copa Libertadores. FOTO: Amilcar Orfali/LatinContent /Getty Images

Grupos de los equipos colombianos

Grupo A

  • Flamengo
  • Estudiantes
  • Cusco
  • Medellín

Grupo B

  • Nacional de Montevideo
  • Universitario
  • Coquimbo Unido
  • Tolima

Grupo E

  • Peñarol
  • Corinthians
  • Santa Fe
  • Platense

Grupo F

  • Palmeiras
  • Cerro Porteño
  • Junior
  • Sporting Cristal
Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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