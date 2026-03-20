Fabian Bustos analiza los rivales de Millonarios en Sudamericana: “No hay que subestimar a nadie”

Millonarios ya conoce sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El equipo bogotano se ubica en el Grupo C del certamen junto a Sao Paulo de Brasil, Boston River de Uruguay y O’Higgins de Chile.

El técnico del Embajador, el argentino Fabian Bustos, analizó a cada uno de sus tres rivales en la competencia, dejando en claro que es un grupo “parejo” y que el objetivo es acceder a la próxima fase.

Sao Paulo

“Vamos a enfrentar a Sao Paulo, que hoy está primero en el Brasileirao, compartiendo la primera ubicación. Arrancó muy bien con Palmeiras, compartiendo el primer lugar, es un equipo histórico, con mucho potencial”.

O’Higgins

“Después nos toca O’Higgins, que ha jugado la fase previa de Libertadores, justo lo vimos enfrentar a Tolima en los dos partidos. Hizo buenos encuentros, tiene un entrenador que trabaja muy bien, un cuerpo técnico que trabaja muy bien, un equipo duro. Que en el torneo chileno está a mitad de tabla, pero que es un equipo que ha hecho buenos partidos, contra Tolima hizo un buen partido como local y como visitante lo termina perdiendo al final, donde Tolima pudo convertir el segundo gol, pero es un equipo de cuidado”.

Boston River

“Después tenemos a Boston River, que es un equipo que no arrancó bien en el torneo uruguayo, que ha tenido la perdida de su entrenador, ha cambiado de entrenador, ya llegó un nuevo entrenador, que estaba en Defensor Sporting. Es un equipo que con el cambio de entrenador va a estar mejor”.

Sobre el grupo, concluyó: “Es un grupo parejo, en el cual no hay que subestimar a nadie, hay que tratar de hacer las cosas bien, empezar consiguiendo puntos en condición de visitante y hacernos fuerte en nuestra cancha, consiguiendo triunfos importantes que nos ayuden a acercarnos a lo que queremos que es pasar de fase”.