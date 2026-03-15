Paloma cuestiona plan de Gobierno de Iván Cepeda: arremete contra ‘Paz total’ y su reforma agraria

Avanza la carrera presidencial y con ella los cuestionamientos entre candidatos, con ideologías y posturas políticas diferentes.

Una de ellas es Paloma Valencia, quién arremetió contra el programa de gobierno de Iván Cepeda, y cuestionó principalmente que quiera continuar con el proyecto de “Paz Total” para introducir una reforma agraria “ambiciosa”.

“Es posiblemente el mayor fracaso en políticas públicas que ha visto el país en 50 años“, señaló.

Dijo que este proyecto, no contempla una estrategia militar robusta para garantizar la seguridad ciudadana, supone negociaciones con múltiples actores sin ninguna claridad sobre su viabilidad, y fue construido sobre una arquitectura floja y mal concebida como paz.

¿Por qué cuestiona el planteamiento de una reforma agraria?

Por lo cual, considera que no entiende la intención del también candidato presidencial Iván Cepeda, de plantear una reforma agraria que va afectar la industrialización y generará incertidumbre a mediano plazo sobre el futuro de la propiedad de la tierra rural.

“Se llena la boca hablando de las causas sociales de la violencia, y para abordarlas plantea una reforma agraria integral mucho más ambiciosa que la del actual gobierno. Esta reforma generaría incertidumbres muy graves de mediano plazo sobre la propiedad de la tierra rural haciendo imposible la industrialización del agro, que es la verdadera revolución agraria que requiere el país”, señaló la candidata.