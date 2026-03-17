Iván Cepeda lanzó pulla a Paloma Valencia y pidió no usar micrófonos del Senado para hacer campaña

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda hizo un llamado a su contendora Paloma Valencia para que la plenaria del Senado no se convierta en un escenario más de debate electoral en medio de la campaña presidencial.

Es de recordar que Cepeda confirmó que no renunciará a su curul, y tampoco lo hará la senadora Paloma Valencia, por lo que le pidió que se respete el rol del Legislativo, de aquí al 31 de mayo, día de la primera vuelta presidencia.

“Espero que mis adversarios políticos no tomen el Congreso como escenario de debate electoral. Que no se utilice el micrófono del Congreso para hacer campaña en vez de dar los debates que corresponden en la sociedad”, dijo desde el Congrego este martes.

Y agregó: “Invito a la candidata que hay aquí también a la Presidencia (…) a que respetemos el ámbito del Congreso y no lo utilicemos como escenario electoral”.

Esa pulla generó un fuerte encontronazo entre ambos en la plenaria del Senado, pues Valencia aseguró: “Que nos cuenten más bien cómo en este gobierno se están gastando 12 billones adicionales en nómina (…) y 2 billones en eventos y publicidad”, dijo.

Además, cuestionó el uso de recursos públicos: “Publicidad diciéndole a los colombianos que voten por el Pacto Histórico (…) haciéndole trampa a la Constitución”.

Al respecto, Cepeda le respondió: “Eso que usted está haciendo es campaña electoral, como toda la que hace usted y su partido, a base de mentiras y calumnias, que es lo único que ustedes saben hacer”, dijo.