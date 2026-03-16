“Paloma rechaza la ideología de género, ideología que Juan Daniel Oviedo no comparte”: Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe Vélez defendió a la candidata presidencial Paloma Valencia y a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, y ratificó su apoyo a esta coalición de cara a las elecciones del 31 de mayo.

A través de su cuenta de X, el exmandatario dijo que si Oviedo o alguien más de la ‘Gran Consulta por Colombia’ hubiera ganado el pasado 8 de marzo, ahí estarían apoyando Paloma Valencia y los miembros del Centro Democrático “para cumplir la palabra”, aún con diferencias en ciertos temas.

“Cierto que Paloma y Oviedo tienen diferencias, no las ocultan. Ambos respetan la Constitución, son categóricos en el respeto a los niños. Paloma rechaza la ideología de género, ideología que Oviedo no comparte. Ambos valoran y escuchan la diversidad del país. Paloma no discrimina colombianos, es caucana, comprende la diversidad que forma a nuestro pueblo”, dijo en su trino.

También resaltó que tanto Valencia, como Oviedo, “defienden la libertad y el bienestar colectivo por oposición al estatismo asfixiante que anula la creatividad”.

En cuanto a la corrupción, Uribe señaló que ambos candidatos “son absolutamente transparentes”.

“Paloma ha sido firme, sin oportunismos, para defender sus ideas. Firme en la seguridad, en la defensa de nuestros soldados y policías, en la oposición a la droga, en el apoyo efectivo al emprendimiento privado, en el estudio de soluciones para la salud, la juventud que no estudia ni trabaja, la mujer cabeza de familia, el adulto mayor”, resaltó.

Y agregó que la candidata presidencial “representa la oposición al odio de clases, la economía fraterna para que gane el trabajador, el emprendedor, la inversión productiva y el empleo de calidad”.

Igualmente, destacó las propuestas de la también senadora de la República para mejorar la remuneración de los trabajadores, reducir los impuestos y el tamaño del Estado.

Entretanto, indicó que la congresista tiene una visión clara para apoyar al campesino y al empresario del agro.

“Siente el compromiso con banca de oportunidades, con financiar la economía popular que también sustituya al gota a gota que asfixia al compatriota que vende en la calle. En estos temas fundamentales coinciden Paloma-Oviedo”, concluyó.

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